Kristina Kija Kockar u jeku skandala i javnog prepucavanja sa bivšom drugaricom Katarinom Kaćom Živković donela je odliku da otputuje i napusti Srbiju.

Naime, Kija je na Instagramu podelila objavu sa na društvene mreže X, te poručila da je donela odluku o putu u roku od pet minuta.

- Odlučila sam da ipak treba da odem negde na putovanje, pre pet minuta. Uvek zbog zdravlja. Madrid - podelila je Kija.

Kija Kockar Foto: Printsceen/Instagram

Pale optužbe i sa Kaćine strane

Podsetimo, nakon što je Kija otkrila ko je partner Katarine Živković sa kojim ima dete, ovaj sukob ne jenjava. Svakodnevno svedočimo kako jedna o drugoj piše javno stvari koje je trebalo da ostanu među njima.

Nakon otkrivanja identiteta njenog partnera Kaća izjavila da je Kija bila ljubavnica oženjenom žandarmu.

Bila ljubavnica

- Hvala svima na savetima da ćutim i budem dostojanstvena, znam da ste dobronamerni i da mi želite dobro ali meni je zaista žao, ja to ne mogu. Za mene je dostojanstvo kada branite vaše i kada ne date na vašu porodicu koju ste vi birali takvu kakva jeste. Ja sa svoju birala, ona je za mene svetinja. Trudila sam se svih ovih godina da privatnost sačuvam za sebe dok ona nije rešila da progovori iako su svi znali ali su poštovali moju želju da se ne eksponiram, i stojim iza svih svojih reči i odluka.

Ista ta Kristina Kockar je svoju krsnu slavu umesto sa svojom porodicom i prijateljima proslavljala sa mojim suprugom i sa mnom da bi sada iznosila najgore stari o nama, tačnije o njemu, a bila je primljena, prihvaćena i poštovana od strane istog tog mog supruga kog sada pljuje. Udarila je na mene, na moju porodicu i na moje dete-opcija ignore ne postoji. Postavicu još jednom pitanje - kako ti se zove oženjeni ljubavnik, suspendovani pripadnik žandarmerije blizak onoj koju ne poznaješ, ali sa njom pretiš.

Kijin odgovor

Kockareva je odmah odgovorila Kaći da je sve tužno što govori i da je nisko pala.