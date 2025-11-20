Slušaj vest

U Šimanovcima se snimala novogodišnja emisija "Pinkovih zvezda", ali umesto dobrog raspoloženja i harmonije, članovi žirija nisu mogli da se "obuzdaju".

Pre samog snimanja Jelena Karleuša je za okupljene medije prokomentarisala izjavu Dragomira Despića "da ih on hrani hlebom", pa ga je nazvala "drvosečom koji će trajati koliko i Pinkove zvezde".

Kada je reper čuo ovo, Desingerica joj je brutalno odgovorio, ali i dao jedan savet.

- Karleuša je videla šta mogu kandidati da nauče od mene, ja sam tata. Videćete i vi kad budu sledeće emisije. Karleuši savetujem da možda promeni pristup prema muzici. Deluje kao da je sve interesuje više od muzike i u sve se meša. Ne treba da je zanimaju svađe i neki estradni ratovi - rekao je Dragomir Despić Desingerica.

Inače, Jelena Karleuša zablistala je u dugoj haljini optočenoj kristalima, a onda je otkrila koliko ulaže u svoje odevne komade.

- Već godinama, 30 godina pevam i nikada nisam ponovila nijedan autfit. Znači, u emisijama samo gde sam žiri sam bila 6, 7 godina, svaka godina je imala po 40 epizoda, pa vi računajte. Plus koliko sam koncerata i nastupa imala i nijednom nisam ponovila autfit. Tako da, ovaj posao se ne isplati nikome, ustvari isplati se onome ko vodi računa o tome, a meni definitivno ne. Ne mogu da zaradim koliko uložim - rekla je ona.