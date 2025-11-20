Slušaj vest

Pevačica i nekadašnja učesnica “Zadruge” Marijana Zonjić porodila se rano jutros i na svet donela devojčicu kojoj je dala ime Aleksija.

Marijana Zonjić je na svom Instagram profilu objavila i niz čestitka koje su joj stizale, a objavila je i prvu fotografiju sa naslednicom iz porodilišta.

Značenje imena Aleksija

Aleksija je žensko ime poreklom grčko, a znači "ona koja brani", "ona koji donosi pomoć".

Marija Zonjić Foto: Printsceen/Instagram

Marijana je nedavno ugostila u stanu koji je kupila, te najpre pokazala kako ga je sredila, ističući da će isti iznajmljivati, a da trenutno živi u stanu sa izabranikom Markom.

- Ovo je moj stan koji sam kupila pre godinu i po dana, ali planiram da ga izdajem. Htela sam da bude ovo moj devojački stan, ali tu je i beba i verenik, bilo bi glupo da živim u svom stanu. Svakako on ima i neke svoje stanove, ali trenutno živimo u našoj kući i planiram da ga izdam, trenutno ga opremam. Zgrada je u izgradnji, skoro je gotovo. Nisam stigla sve da opremim, beba mi je malo poremetila planove, ali ako je. Ogromnu podršku imam od partnera, pomaže mi u svemu, ne znam kako bih bez njega. Meni je trudnoća prošla lagano, zahvaljujući njemu, u pet ujutru ga budim ako mi nešto treba, ništa mu nije teško i zahvalna sam Bogu što ga imam.

Oca ćerkice upoznala na svirci

Marijana je otkrila kako je upoznala verenika i oca njenog deteta.

- Upoznali smo se na mojoj svirci, dopisivali smo se pre toga nekoliko meseci i sve je bilo na prijateljskoj osnovi i nikada nisam očekivala da će doći do ovoga. Bili smo prijatelji, nisam obraćala pažnju na njega, a pričali smo o svemu, prijao mi je razgovor sa njim. Htela sam da se distanciram od njega, jer nisam želela vezu. Kada je došao na svirku: "Rekao mi je kad dođem, zagrli me, da znam da je to to". Onda me je zvao na ručkove. Plašila sam se ulaska u vezu - rekla je Marijana.

1/14 Vidi galeriju Marijana Zonjić nakon estetskih korekcija Foto: Nikola Anđić, ATA images