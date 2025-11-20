PORODILA SE MARIJANA ZONJIĆ! Objavila prvu sliku ćerke iz porodilišta, a dala joj moćno ime (FOTO)
Pevačica i nekadašnja učesnica “Zadruge” Marijana Zonjić porodila se rano jutros i na svet donela devojčicu kojoj je dala ime Aleksija.
Marijana Zonjić je na svom Instagram profilu objavila i niz čestitka koje su joj stizale, a objavila je i prvu fotografiju sa naslednicom iz porodilišta.
Značenje imena Aleksija
Aleksija je žensko ime poreklom grčko, a znači "ona koja brani", "ona koji donosi pomoć".
Marijana je nedavno ugostila u stanu koji je kupila, te najpre pokazala kako ga je sredila, ističući da će isti iznajmljivati, a da trenutno živi u stanu sa izabranikom Markom.
- Ovo je moj stan koji sam kupila pre godinu i po dana, ali planiram da ga izdajem. Htela sam da bude ovo moj devojački stan, ali tu je i beba i verenik, bilo bi glupo da živim u svom stanu. Svakako on ima i neke svoje stanove, ali trenutno živimo u našoj kući i planiram da ga izdam, trenutno ga opremam. Zgrada je u izgradnji, skoro je gotovo. Nisam stigla sve da opremim, beba mi je malo poremetila planove, ali ako je. Ogromnu podršku imam od partnera, pomaže mi u svemu, ne znam kako bih bez njega. Meni je trudnoća prošla lagano, zahvaljujući njemu, u pet ujutru ga budim ako mi nešto treba, ništa mu nije teško i zahvalna sam Bogu što ga imam.
Oca ćerkice upoznala na svirci
Marijana je otkrila kako je upoznala verenika i oca njenog deteta.
- Upoznali smo se na mojoj svirci, dopisivali smo se pre toga nekoliko meseci i sve je bilo na prijateljskoj osnovi i nikada nisam očekivala da će doći do ovoga. Bili smo prijatelji, nisam obraćala pažnju na njega, a pričali smo o svemu, prijao mi je razgovor sa njim. Htela sam da se distanciram od njega, jer nisam želela vezu. Kada je došao na svirku: "Rekao mi je kad dođem, zagrli me, da znam da je to to". Onda me je zvao na ručkove. Plašila sam se ulaska u vezu - rekla je Marijana.
- Desio mi se jedan problem, nisam znala kome da se obratim za pomoć i on je pristao bez ikakvih zahteva, nije ništa zauzvrat tražio. Pomagao je meni i mojoj porodici, posebno mom mlađem bratu koji je problem. On je iz sveta fudbala, nije fudbaler, pošto su me povezivali sa fudbalerima, moram da to demantujem. Deset godina je stariji od mene. Ja sam uvek volela starije muškarce, ne razumem šta da tražim sa nekim ko je mlađi od mene, o čemu da pričam sa njim. Pola njih nema ni vozačke dozvole, niko ne gleda budućnost, samo da im je sada lepo, a ja volim da je neko ostvaren, da je prošao svašta nešto u životu i da je spreman sada da se smiri i skrasi, jer sam ja u toj fazi.