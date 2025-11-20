Slušaj vest

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović je zatvorio Teatar Odeon i podelio na desetine otkaza, a ova njegova odluka mnoge je iznenadila. Teatar Odeon je jedan od Mitrovićevih poslednjih projekata u koji je uložio mnogo energije, ali i novca.

Pre godinu dana, Željko Mitrović je producirao mjuzikl "Kralj cigana", a tada se oglasio pred premijeru i govorio o finansijama privatnog pozorišta.

- Ne samo da sam producirao i oblikovao predstavu "Kralj cigana" u Teatru Odeon, nego sam morao i da menjam bubnjara na dešavanjima posle predstave. Da bi privatno pozorište bilo samoodrživo, svi moraju da rade sve! - napisao je on tada.

1/5 Vidi galeriju Željko Mitrović Foto: Pink Media Group, Promo, Printscreen

U Odeon uložio 20 miliona evra

Inače, kada je Željko kupio Odeon prostor je bio u užasnom stanju zbog čega je morao da uloži dosta novca u renoviranje.

- Odeon sam dva puta kupio, prvo od vlasnika pa od države da se niko ne bi bunio da me ne bije maler. Sve me je zajedno koštalo skoro 20 miliona evra, ali smatram da je to mala investicija za sve ono što će Odeon postati. Kada sam ovde ušao izgledalo je kao da se Hirošima desila, bilo je slepih miševa i ruine što je neverovatno jer objekat nije radio svega dvadesetak godina. Palatu Mitrović gradim kao zadužbinu i svoju rezidenciju, ali i u polu javni objekat gde ću praviti humanitarne balove - rekao je Mitrović tada.

Najavio još otkaza

Podsetimo, Željko je na dan svoje krsne slave najavio da će dati otkaze velikom broju radnika. On je krenuo od Odeona, ali najavio je da se tu neće zaustaviti.

- Prva mera u sveobuhvatnim reformama PMG, je raspuštanje Teatra Odeon! Spuštena je zavesa poslednjeg čina, a sad je red na sve druge kompanije i sektore! Bez milosti, važno je da pomognem deci bez roditeljskog staranja, a ne nesolidnim ljudima i “bumbarima” Zaustavljam i produkciju dela igranih programa, a od januara krećem od 0 sa novim ljudima i novim igranim projektima! - napisao je Mitrović.

Sa premijere mjuzikla "Julija i Romeo" u Odeonu:

1/6 Vidi galeriju SPEKTAKULARNA PREMIJERA MJUZIKLA “JULIJA I ROMEO” OTVORILA SEZONU U TEATRU ODEON Foto: Promo

Oglasila se Sanja Marinković

Sanja je istakla da ne sme da daje izjave povodom gašenja Odeona, ali kako kaže, Željko Mitrović uskoro će u javnost izaći sa novim saopštenjem.

1/5 Vidi galeriju Voditeljka je nailazila na podršku prijatelja i porodice Foto: Printscreen Pink, Petar Aleksić, Kurir Televizija

- Ako me zovete u vezi Odeona, mi ne smemo tim povodom da se oglašavamo dok Željko ne izda saopštenje. On će uskoro da se oglasi i sve će saopštiti ne brinite. Vrlo rado bih dala izjavu, ali sada sve mora da ide preko Pink Media Grupe i mi ne smemo mimo toga - ljubazno nam je poručila Sanja.