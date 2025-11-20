Slušaj vest

Emina Jahović je nedavno održala dva koncerta u srpskoj prestonici, dok njen kolega Saša Kovačević, sa kojim ima čuveni duet "Još ti se nadam" nije bio gost ni na jednom.

Saša je otkrio da ima problem sa Eminom, te da on "traje godinama", dok je ona posle drugog koncerta iznenađeno reagovala na njegove reči, pa istakla da nema problem ni sa jednim kolegom.

Kovačević na društvenim mrežama ne prati Eminu, ali je u međuvremenu i ona otpratila Sašu, iako su se ranije naveliko podržavali i hvalili jedno drugo, što je jasan pokazatelj kako stoje stvari.

Saša je otkrio da ga je Emina povredila više puta.

- Svakog od kolega poštujem. Dva, tri puta su se desile neke stvari koje nisu kolegijalne, drugarske. To je bilo u prošlosti. Više se prijateljski nije postavila, smatrao sam je prijateljem - rekao je Saša Kovačević u emisiji "Amidži šou".

- Moram da reagujem. Taj naš problem datira odavno, godinama. Moram da se odbranim, da stanem u gard, ovo su normalne stvari u poslu - dodao je Kovačević o odnosu sa Eminom.Pevačica rekla: "Sve što je Saša hteo da kaže mora meni da kaže"

- Saša i ja imamo vanvremensku pesmu, nikad nismo imali problem. Za prvi koncert sam ga zvala, rekao je da će ići kod Ivane Selakov, jer mu je kuma, ona je istu noć imala koncert, i ja bih isto tako uradila - rekla je Emina.