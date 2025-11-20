Slušaj vest

Milica Milša je igrala glavnu žensku ulogu u popularnoj televizijskoj seriji "Igra sudbine", a od nje je navodno zaradila neverovatnih 227.700 evra.

Zahvaljujući ulozi Ade Kanački Milica je postala najplaćenija glumica u Srbiji, a seriju je napustila 2022. godine i prešla da radi seriju kod Željka Mitrovića "Zakopane tajne"...

"Žarko me je osvojio šarmom"

Podsetimo, Milica je već dugi niz godina uživa u skladnom braku sa scenaristom Žarkom Jokanovićem.

Venčali su se krajem avgusta 1999. godine, a na ovaj korak odlučili su se pre nego što su se poljubili. Kada je upoznala scenaristu, Milica je znala da je on čovek za nju.

- Mesec dana, koliko smo se družili, Žarko je bio pravi vitez. Osvajao me je na pamet, šarm, duhovitost, inteligenciju. U svakom trenutku se trudio da pokaže koliko me voli i koliko mu značim. Nije prošlo mnogo vremena, a ja sam uhvatila sebe kako razmišljam o njemu, pričala je Milica o svojoj ljubavi svojevremeno za medije, pa je dodala: