Harmonikaš Aca Sofronijević i njegova supruga Kosana čekaju dete, a njih dvoje trenutno borave u Parizu. Naime, Sofronijević i njegova supruga danas slave tri godine otkako su zajedno, a uz zajedničke fotografije joj se javno obratio.

- Tri godine sa mojim anđelom čuvarem 20.11.2025. Posle tri godine uskoro će nas biti troje. Mojoj sreći nema kraja, neka te Bog čuva Kosana moja ljubavi i rastemo zajedno zauvek i posle toga - napisao je Sofronijević.

"Presrećni smo"

Aleksandar Sofronijević se oglasio iz Pariza i potvrdio da postaje otac.

- Na malom odmoru smo, skoknuli smo do Pariza - rekao nam je Sofra na početku kom smo odmah čestitali i rođendan, ali i prinovu:

