Harmonikaš Aca Sofronijević i njegova supruga Kosana čekaju dete, a njih dvoje trenutno borave u Parizu. Naime, Sofronijević i njegova supruga danas slave tri godine otkako su zajedno, a uz zajedničke fotografije joj se javno obratio.

- Tri godine sa mojim anđelom čuvarem 20.11.2025. Posle tri godine uskoro će nas biti troje. Mojoj sreći nema kraja, neka te Bog čuva Kosana moja ljubavi i rastemo zajedno zauvek i posle toga - napisao je Sofronijević.

Aca i Kosana Sofronijević Foto: Pritnscreen/Intagram, Kurir

"Presrećni smo"

Aleksandar Sofronijević se oglasio iz Pariza i potvrdio da postaje otac.

- Na malom odmoru smo, skoknuli smo do Pariza - rekao nam je Sofra na početku kom smo odmah čestitali i rođendan, ali i prinovu:

Bajkovito venčanje Ace Sofronijevića i Kosane Foto: Nemanja Nikolić

- Hvala puno. Dolazi beba, hvala vam puno. Presrećni smo, oduševio sam se, to je onaj osećaj kao da nas je Bog dodirnuo, blagoslovena vest. Uživamo u Parizu, pa se vraćamo kući da sviramo i čekamo dalje. 20. novembar je godišnjica kada smo se prvi put poljubili i sad spajamo sve lepe vesti, rekao je za Blic.

