- Na mojim nastupima ljudi mogu da vide jednu dobru priču, normalnu, familijarni biznis... Ni od koga nisam kupila fore kad je reč o starijim kolegama, ali tu ima mnogo velikih imena. Sve se vremenom promenilo, sad je na estradi sve mnogo gore - rekla je prvo Slađa, pa se dotakla suđenja oko korišćenja imena Alegro.

- To traje baš dugo, ide u krug, u krug. Ne bih komentarisala to bez advokata. Pravda je ponekad slepa, ali je sa druge strane narod, to mi je najbitnije. Ja sad mogu da se zovem Živka! Situacija je očigledna, ali stalno sve ide u krug, besmisleno je - istakla je pevačica.

- Družiti se sa nekim, pa posle pričati loše o toj osobi, to je bezveze. Ako se Katarina trudi sačuvati privatnost, iz kojih god razloga, zašto to remetiti? To je priča o drugoj strani onda. To je sve baš bezveze. Da li bi Seka Aleksić i ja tako nekad, pitate? Nikad se ne zna šta može da bude. Ne znamo šta nas čeka sutra, ali znam za sebe da nikada prljavo ne bih igrala. I ta Katarina je htela da živi život onako kako misli da je najbolje, a druga strana je odlučila da to iskoristi, a jela je, pila kod nje, ne znam, bezveze - rekla je Slađa.