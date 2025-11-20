DOK MITROVIĆ DELI OTKAZE, VODITELJI PINKA SLAVE: Evo šta su Mijatović i Uzelac radili dok im kolege ostaju bez posla (FOTO)
Nakon što je Željko Mitrović raspustio teatar "Odeon", vest je odjeknula u javnosti, a o otkazima na Pinku bruji čitava Srbija.
I dok Željko najavljuje da su na redu sledeći sektori, voditelji Pinka sinoć su uživali u izlasku.
Oni su pozirali nasmejani, a čini se da su imali i dobar povod za slavlje.
Okupljeni, nazdravljali su uz čašicu alkohola, dok su svi bili nasmejani.
Poslednjih dana glavna tema u medijima je upravo Mitrovićeva odluka, uz najavu da je gašenje "Odeona" tek prvi korak u velikim reformama Pink Media Grupe.
Najavio otkaze na dan krsne slave
Podsetimo, nedavno je Željko Mitrović najavio otkaze na Pinku, a među njima su oni zaposleni koji nisu lojalni.
- Danas je moja slava i dan kada je prošle godine na ovaj dan preminula moja najvoljenija majka! Preuzeo sam slavu i nadam se da sam na dostojan način bar u nekom smislu odmenio moju majku i oca. Ali ovaj dan je poseban za mene, jer sam se juče na majčinom grobu zakleo da ću ispraviti sve nepravilnosti i nepravde u mom životu. Mojom greškom u sistemu PINK MEDIA GROUP nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi, da ne kažem go*ana, ali pre svega NELOJALNIH i POKVARENIH, tako da ću počistiti svoju kuću bez ikakvih emocija jer je to zavet mojoj majci! Počinjem od onih koji su poslednji i nastali! No mercy! P.S. J****u im majku majčinu pa makar mi to bilo poslednje - napisao je vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, a njegova supruga Milica Mitrović ga je podržala.
Kurir.rs/ Telegraf.rs