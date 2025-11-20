Slušaj vest

Jedna od najpoznatijih i navoljenijih pesama pokojnog Džeja Ramadanovskog, “Teško je živeti”, gotovo je neizostavna na kraju svakog veselja ili izlazaka u kafanu, a mnogi ne znaju da je ovu numeru napisao brat pevača, Isa Lero, poznatiji kao Džamba.

O njemu se ponovo govorilo nakon premijere filma "Nedelja" gde je dobar deo filma posvećen i njegovom odnosu sa Džejem, kao i poslednjim trenucima koji su prethodili njegovoj smrti.

Sa druge strane, iako na većini zvaničnih zapisa, kao i na Discogsu stoji da je Džamba autor pesme, ova numera je zapravo plagijat.ARKAN

Davne 1973, nekih 15 godine pre “Teško je živeti” pojavila se pesma “Tužan je život moj” Alege Gagića koja je, ako poslušate, apsolutno ista pesma.

Džej Ramadanovski Foto: Dragan Kadić, Damir Dervišagić, Printscreen

Tekst ove pesme je potpisao Đorđe Novković. Našla se na EP-iju zajedno sa pesmom “Konobaru, sreću sa šlagom” koju je izbacio Jugoton.

Sa druge strane, druga voljena pesma Džeja iza koje stoji Lero, "Uspeo sam u životu", nastala je dok je bio u zatvoru i inspirisana je životom koji je vodio.

Ko je bio Iso Lero?

Iso Lero Džamba, inače Džejev brat od tetke, poznatiji i kao "Kralj Dorćola" bio je omiljeni gradski lik, družio se sa poznatim glumcima i pevačima. Nažalost, ušao je u crnu hroniku kao maloletnik - zbog džeparenja i šibicarenja. Veoma rano počeo je da trenira boks, potom je boksovao i za Crvenu Zvezdu i Radnički. Zbog svog fer pleja ušao je u legendu, a pobeđivao je mnogo jače i krupnije.

Svaki trag mu se izgubio 23. septembra 1992. godine, neposredno pošto ga je pretuklo nekoliko pripadnika paravojne formacije "tigrovi" Željka Ražnatovića Arkana, u blizini zgrade Beograđanka na beogradskom Vračaru.

Kako su se širile glasine, Iso Lero je zazidan u temelje neke zgrade, dok drugi pričaju da je bačen u reku. Međutim, i u filmu "Nedelja" je ipak prva priča - da je uzidan mrtav u beton.

Bivši telohranitelj Milorad Tomić jednom prilikom govorio je o njemu.

"Stanovali smo u istoj ulici, Džej je bio malo niže. Nosio me je na ramenima, vodio po svadbama kao klinca. Žena koja radi kao krupije u kockarnici mi je rekla u Beograđanki. Onaj lift u koji su ga uveli, a u liftu ne može da se zadrži nikakva tečnost jer je samo sa tri strane zatvoren. Mora negde da curi. Kaže mi da je do članaka bilo krvi! Tako su ga 'izbombardovali' da je on još tu iskrvario", pričao je Tomić.

Sukob Džambe i Arkana

Sve je navodno počelo nakon što su na teritoriju "kralja Dorćola" upali Arkan i Jusuf Jusa Bulić. Sukob Džambe i Arkana potiče još od služenja kazne u "Zabeli", kada ga je Džamba pretukao i ostavio mu ožiljak na licu. Čak se beogradskim podzemljem pričalo i da je u martu 1992. godine Iso Lero u kafani "Zona Zamfirova" pucao u Ražnatovićevu fotografiju.

Arkan se potom čuo sa Lerom i rekao mu da ne želi svađu i da on zadrži Dorćol, a da je Dedinje je njegovo. Kobnog jutra 23. septembra 1992. godine Iso je došao u kockarnicu na šestom spratu Beograđanke koju je tada obezbeđivala podagencija "Delije", a čiji je vlasnik bio Arkan. Već na izlazu iz lifta Džamba se, navodno, sukobio sa žestokim vratarima. Nije hteo da plati ulaznicu, a posle kraće prepirke pljunuo je Arkanovu sliku nakon čega su ga momci iz obezbeđenja pretukli.

Demantovano da su Arkanovi ljudi krivi za smrt Lera

Vukašin Vule Gojak, šef obezbeđenja u Beograđanki, koji je po sopstvenom priznanju prvi udario pripitog Lera, objašnjavao je kasnije da Arkanovci nemaju ništa sa Džambinim nestankom.

"Udario sam ga nekoliko puta pesnicom da bih ga onesposobio, pa on je pre toga uperio nekakav pištolj u čelo mog kolege. Pošto smo ga smirili, ubacili smo ga u lift i izbacili na ulicu", pričao je Gojak tvrdeći da ne zna šta se desilo s Džambom posle incidenta, a prava istina do dana današnjeg nije razjašnjena.