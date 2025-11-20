Slušaj vest

Mnogi su na društvenim mrežama komentarisali da kreće još jedan rat zbog pesme, a pevačica Tea se oglasila tim povodom pa je otkrila svoju stranu priče:

- Ne smatram to nikakvom dramom, živimo u eri društvenih mreža. Ne znam, ja sam svoju pesmu uredno platila i birala sam je sa Raletom. Znači, pesma je moja i ne bih ništa polemisala oko toga. Ako se pesma svima sviđa, hvala Bogu, svi se snimajte.

Tea je dala svoj sud, a svi su čekali komentar Ane Nikolić koja se nije oglasila sve do danas. Na svom Instagram profilu podelila je izjavu mlađe koleginice, a u videu je dodala tri srca ljubičaste boje.

Tea Bilanović otkako je stala na scenu proglašena je kraljicom bakšiša. Mala, sitna i dinamitna pevačica gde god se pojavi napravi lom, a publika vrlo često voli da je časti bakšišom. Tea je na terenu savršena, a nedavno je polako ali sigurno krenula sa promocijom svog prvog albuma "Rendom".

Tea objavljuje pesmu po pesmu, a nakon pesme "Rendom", na red je došla i pesma "Ako, ako" koja je osvojila srca publike širom regiona što pokazuje i statistika.

Pevačica se na društvenoj mreži Instagram pohvalila uspehom pesme "Ako, ako". Pomenuta numera trenutno je prva po slušanosti na muzičkoj platformi jutjub u Makedoniji, dok je u Bosni na trećem mestu. Međutim, Teu je najviše obradovala informacija da je i u svom rodnom mestu u top 10 izvođača po slušanosti.

- Najlepši osećaj je kad znam da ono što radim dopada ljudima pored kojih sam počela i koji su verovali u mene. Puno mi je srce što "Ako, ako" prema zvaničnoj jutjub statistici je jedna od 10 najslušanijih pesama u Banja Luci proteklih 7 dana. Jedva čekam da je pevamo zajedno prvom prilikom - napisala je Tea Bilanović.