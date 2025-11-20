Slušaj vest

Milica Jokić otkrila je da peva na čak nekoliko jezika.

Svi su imali prilike da svojevremeno čuju kako peva na španskom u emisiji „Nikad nije kasno“, a Milica sada je otkrila kako to nije jedini strani jezik kojim se služi.

Naime, mnoge je iznenadila činjenicom da izvodi numere na čak šest jezika.

– Volim da pevam u slobodno vreme na više jezika, to se javilo još dok sam bila u školi pevanja. I govorim nekoliko jezika. Pevam na arapskom, španskom, turskom, engleski se podrazumeva, grčkom, francuskom– otkrila je pevačica u emisiji kod Cece Ražnatović.

Studira na Ekonomskom fakultetu

Podsećamo, Jokićeva je student na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i priznaje da je teško uskladiti obaveze na predavanjima sa muzikom, ali je istakla da joj to ne predstavlja veliki problem.

-Ima puno toga što ljudi ne znaju o meni. Uz srednju školu, završila sam i muzičku, danas studiram ekonomiju. Moji roditelji smatraju da pored pevanja treba da imam i fakultet, i ja tako mislim. Nikad se ne zna, ja sam sebe pronašla u muzici, definitivno ću se time baviti, ali opet mislim da je dobro da pored toga imam nešto završeno – zaključila je pevačica.