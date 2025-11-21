Slušaj vest

Slavni roker Bora Đorđević napisao je neke od najvećih i najpoznatijih hitova svih vremena, no mnogi ne znaju da nije pisao samo rok numere. Zapravo, muzičar je dugo krio, zbog sramote, da je pisao i narodnjačke balade, među kojima je pesma i Svetlane Cece Ražnatović.

"Preskočiću tarabu i jarak"

Kako ga je bilo blam da kaže da radi "narodnjake", Bora je potpisivao svoju pokojnu suprugu, ali se kasnije zbog toga pokajao.

- U početku nisam hteo da potpisujem svoje narodnjake pa sam shvatio da je to iluzorno. U to vreme, potpisivao sam svoju tadašnju ženu, pokojnu, Draganu… - rekao je jednom prilikom slavni roker i nastavio:

1/4 Vidi galeriju Bora Čorba pisao za narodnjake Foto: Dragana Udovičić, Printscreen

- Kasnije sam shvatio da ti tekstovi imaju određenu vrednost i da to nisu skarabudženi tekstovi s brda s dola, tako da sada s ponosom mogu da izjavim da su moji tekstovi: "Vodeničareva kći", koju je pevao Predrag Živković Tozovac, "Preskočiću tarabu i jarak", koju je pevao Šaban Šaulić, "Stani malo kafanski sviraču" za koju ljudi misle da je narodna pesma, a nije, to je moj tekst - objasnio je Bora.

Miroslav Ilić se dvoumio

Radio je i sa Cecom.

- Za Cecu sam napisao pesmu "Šta još možeš da mi daš". "Nek me ne zaborave devojke sa Morave", koju peva pokojni Srećko Jovović, to je takođe moj tekst. Da, napisao sam tekst za Miroslava Ilića, ali on to nikako da snimi. Dvoumi se, hoće - neće. Možda mu nije suđeno, eto… – rekao je Bora Đorđević jednom prilikom u emisiji "Svoj na svome".

Bora Đorđević Foto: ATAIMAGES

Roker Bora Đorđević, koji je preminuo 4. septembra 2024. godine u 72. godini posle teške bolesti u Kliničko-bolničkom centru u Ljubljani, autor je gotovo svih hitova Riblje čorbe, a narodnjake je stavljao i u svoje tekstove. Neke od folkera je opevao u numeri „Gastarbajterska pesma 2“ s kraja 90-ih.

Jedan od stihova glasi „Peva hitić Mile Kitić i naravno Džej“, a Bora je jednom objasnio kako je dobio inspiraciju za ovu temu.