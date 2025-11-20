Slušaj vest

Ognjen Amidžić pozdravio je detaljne promene koju je njegov poslodavac Željko Mitrović najavio u sklopu svoje kompanije. Prvi čovek ružičaste imperije zvanično je saopštio da je raspustio ceo tim teatra Odeon, što je šokiralo javnost.

Brojni zaposleni dobili su otkaze, ali "čistka" još uvek nije završena.

Tim povodom porazgovarali smo i sa voditeljem emisije "Amidži šou" i šoua "Pinkove zvezde" Ognjenom Amidžićem.

- Verujte mi da nemam pojma o čemu se radi. I mene je zatekla ta vest. Svakako treba za koji dan da se vidim sa Željkom, pa ću vam onda reći nešto više o toj temi. S obzirom na to da je Željko dao saopštenje, sigurno se onda dešavaju stvari sa velikim razlogom na nivou cele kompanije. Znam sigurno da Željko šta naumi on to i ostvari, a vrlo brzo ćemo znati i koji su to koraci- rekao je kratko Ognjen Amidžić.

Mitrovićeva izjava je ostavila mnoge bez teksta:

- Prva mera u sveobuhvatnim reformama PMG je raspuštanje Teatra Odeon! Spuštena je zavesa poslednjeg čina, a sad je red na sve druge kompanije i sektore! No mercy, važno je da pomognem deci bez roditeljskog staranja, a ne nesolidnim ljudima i "bumbarima - naveo je Željko Mitrović, pa otkrio dalji plan.

- Zaustavljam i produkciju dela igranih programa, a od januara krećem od nule sa novim ljudima i novim igranim projektima - istakao je vlasnik PMG, Željko Mitrović.