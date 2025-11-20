Slušaj vest

Bivša košarkašica Milica Dabović napala je Jelenu Karleušu zbog najavljenog koncerta muzičke zvezde 2. januara u Vrnjačkoj Banji.

Ona je prozvala Karleušu na društvenoj mreži Iks, gde je iskazala svoje negodovanje, ali je ostavila i uvredljiv komentar.

- G****** bih je gađala - napisala je Milica povodom najave za Karleušin nastup.

Jelena Karleuša nije želela da komentariše ovu uvredu nekadašnje košarkaške reprezentativke.

Milica Dabović

- Nemam komentar za ovakav polusvet - kratko je rekla Jelena.

Milica Dabović, otkako je otišla u sportsku penziju, zarađuje novac objavljivanjem fotografija i snimaka na Onlifansu. Kako se može pročitati na društvenim mrežama, ona na ovoj platformi navodno zarađuje oko 8.000 evra mesečno.

Kako je ranije pisano u medijima, ona naplaćuje pretplatu 15 dolara.

Jelena Karleuša

S druge strane, Jelena radi punom parom. Ima redovne nastupe, a izaziva pažnju i kao članica žirija u "Pinkovim zvezdama". Ona na snimanjima ima čarke s kolegama, a nedavno je Desingericu nazavala drvosečom, dok joj je on poručio da je za sve njih tata.

Kurir/Informer

Jelena Karleuša o kolegama koje su je povredile i Saši Matiću koji je nije pozvao na punoletstvo Izvor: Kurir televizija