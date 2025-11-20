Slušaj vest

Hrvatska manekenka i pevačicaSimona Mijoković objavila je knjigu o svom životu. Ona je pisala o svim stvarima koje su joj se dogodile za 41 godinu života, a priznala je i da je imala kontakt s narkoticima.

Ona je opisala kako je kao tinejdžerka ušla u društvo u kojem su droga i izlasci bili svakodnevica. Postala j ezavisnici što ju je udaljilo od porodice, o čemu piše u jednom odeljku njene knjige.

Grehovi

- Nisam se previše opterećivala cenom kokaina kada su me ionako častili mladići koji su time kupovali moje društvo. Naravno da sam ih oberučke prihvatala, i njih i kokain. Dovoljno je bilo samo pojaviti se među njima i ponude su se nizale jedna za drugom. Jedan je greh otvarao prostor drugom. Moj se svet počeo rušiti, gubila sam slobodu, zarobljavala se u zavisnosti, ali sam celo vreme verovala da se samo ludo zabavljam - napisala je ona u knjizi "Kako sam tražila ljubav".

Simona je uspela da se oslobodi poroka i danas živi skroz drugačiji život - posvetila se veri.

Jednom prilikom je i na društvenim mrežama pisala o svom životu.

Bolovala od bulimije

- Više puta sam svedočila o tome kako je izgledao moj život pre Hrista. Bila sam u bludu, drogi, prostitucija me zahvatila, od bulimije sam bolovala 14 godina. Moje telo i duh su bili zarobljeni. Bogu hvala što je ušao u taj ponor pakla, potražio svoju izgubljenu ovčicu i odveo me u stado, ispričala je tada.

Inače, o problemima s narkoticima javno su govorile i druge poznate ličnosti poput Ace Lukasa i njegovog kolege Dade Glišića.

