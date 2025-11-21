Slušaj vest

Film "Fantazi", debitantsko ostvarenje slovenačke rediteljke i scenaristkinje Kukle, premijerno će biti prikazan u Srbiji 23. novembra u okviru selekcije "Hrabri Balkan" ovogodišnjeg 31. Festivala autorskog filma.

Ovo provokativno i emotivno slojevito ostvarenje prati tri prijateljice iz Slovenije, Mihrije, Sinu i Jasnu, koje odbijaju da se uklope u konzervativne rodne i društvene obrasce sredine u kojoj odrastaju. Njihov svakodnevni ritam i ustaljene predstave o sebi menjaju se kad u njihov život uđe Fantazi, transrodna žena, koja postaje svojevrsni katalizator njihovog unutrašnjeg preispitivanja: rodnog identiteta, želja, mogućnosti i granica koje im društvo nameće.

U ulozi Fantazi u ovom ostvarenju pojavljuje se transrodna pevačica Alina Juhart, koja je našoj publici postala poznata kroz učešće u "Zvezdama Granda", koja je ranije u intervjuu za Kurir pričala o ovoj ulozi, ali i svom životu.

- Kad sam bila u "Zvezdama Granda", kontaktirali su sa mnom iz jedne kasting agencije iz Beograda. Bila sam u fazonu da to sigurno nije ništa ozbiljno. Ko vas za posao zove preko Instagrama? Međutim, ispostavilo se da iza toga stoji Kukla, koja radi spotove za Dina Merlina, Senidu, Natašu Bekvalac... Upoznale smo se, shvatila sam da je ona neverovatan umetnik. Nisam htela da snimim film u tom momentu. Bilo je puno dešavanja povodom "Zvezda Granda", trajalo je takmičenje. Na kraju smo se dogovorile.

Kako vam se dopao film?

- Mnogo emocija. Svetska premijera bila je u Lokarnu. U Sarajevu sam ga gledala treći put i bilo mi je mnogo lakše. U Sarajevu je specifična publika.

Šta vam je nakon premijere rekao Dino Merlin?

- Došao je do mene i rekao: "Alina, ti si Fantasy." On je među prvima pogledao naš film. Njegovi komentari su bili neverovatni.

Ima li tu vaše lične priče?

- Pola-pola. Što bih rekla, neka vrsta sam starije sestre Fantasy. Prolazila sam slične stvari. Veoma se razlikujem od nje u odnosu prema muškarcima. Prava sam dama i volim samo muškarce, a nju privlače i žene. Bila sam više puta u životu, kao i ona, u situaciji da me ljudi gledaju čudno. Živim svoj život prirodno i širim poruke ljubavi. Poruka našeg filma je da živiš svoj život kako želiš.

Kada ste shvatili da se ne osećate dobro kao muškarac?

- Imala sam šest godina. Uvek sam htela da se igram s "barbikama", a ne da igram fudbal. Ja ga mrzim, a moj brat je sportista. Polako je počela transformacija: prvo su bili nokti, haljine, pa duga kosa. Nisam uzimala hormone. Za neke je sve to čudno.

Da li ste imali podršku porodice?

- Kukla mi kaže da je meni lako jer imam savršenu porodicu. Nije uvek bilo lako. Na kraju su me prihvatili drugovi mog brata i oca. Bila sam uvek neko ko je hteo da pomogne svima.

U "Zvezdama Granda" niste stigli do finala. Jeste li se zbog toga razočarali?

- Nisam ušla u takmičenje da bih došla do finala. Nisam pevačica koja može da peva na tim veseljima, ali ni narodnjake. Obožavam vaše narodnjake, ali nisam taj tip. Imalo je sve to smisla. Ispala sam u pravom momentu. Bilo je to najlepše i najteže iskustvo u mom životu. Nikad više ne bih pevala pesme koje ne osećam. Pokušala sam sebe da nateram da ih najbolje izvedem. Nisam uspela jer nijednu nisam osećala.

Koliko ste suza prolili u toku takmičenja?

- Plakala sam ne zbog mišljenja ljudi, već što nisam pokazala šta mogu kao pevačica. Trenutno sarađujem sa vokalnim trenerom iz Londona i jednim momkom koji radi za "Grand". Svako ko me sada čuje, iznenadi se. Nisam mogla u šouu da pokažem to što znam. Biće prilike.

Beograd je sada vaša baza.

- Živim u Beogradu već četiri godine. Želim da Beograd postane moj dom. Čekaju me ove jeseni gostovanja s filmom. Očekujem premijeru i u Srbiji. Mislim da sam u Beogradu najviše zaživela kao žena.

Da li vas Srbi privlače kao muškarci?

- Naravno. Neka energija. Srbi imaju osećaj zajedništva. Nigde na svetu se ljudi toliko ne druže među sobom. Moja priča je možda moderna, ali sam veoma tradicionalna devojka. Beograd spaja ta dva aspekta.

Nastavljate da se bavite glumom. Ko vam je glumački uzor?

- Obožavam Slobodu Mićalović. Ona je lepa žena i sjajna glumica.

A u muzici?

- Senidah. Aleksandra Prijović je klasa za sebe, ali to nije moj fazon. Volim Saru Jo, Natašu Bekvalac i Jovanu Pajić.

Ko je vaš savršeni muškarac?

- S javne scene Relja Popović, Nikolija i on su mi savršen par.

Da li ste snimili neku novu pesmu?

- Uradila sam pesmu s Nemanjom Antonićem. Želela sam da se prijavim s njom za "Pesmu za Evroviziju". Nemam još mogućnosti da to uradim jer nemam srpsko državljanstvo. Pesma stoji u fioci. Međutim, jedan od članova benda Harem girls živi u mojoj zgradi. Predivan je momak. Pričala sam mu o pesmi i oni su se povezali oko PZE. Ostalo je istorija. Haremke su carice. Srbiji je bila potreba takva grupa. Sada imaju puno nastupa i novu pesmu.

A neki duet s njima?

- Volela bih. Haremke, zovite me.