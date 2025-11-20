Slušaj vest

Ćerka pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović aktivna je na Instagramu, a njena poslednja objava izazvala je pažnju svih onih koji je prate. 

- Kada se nasilje pravda "čuvanjem porodice" zločin postaje tradicija - piše u objavi koju je podelila Hana Ikodinović.

Preselila se u Španiju

Inače, Hana trenutno živi u Španiji gde je upisala fakultet, a za majku je izuzetno vezana. Nedavno je objavila i post koji je posvetila svojim roditeljima i sve dirnula u srce.

Objava Hane Ikodinović Foto: Printscreen Instagram

Dača i Nataša zajedno na istom mestu

Ona je i bila ta koja je uticala da Nataša i Dača budu u korektnim odnosima, te su njih dvoje zajedno bili i na njenoj maturi, a ona je fotografiju objavila na svom profilu.

Podsetimo, Nataša je nedavno govorila o Haninom preseljenju u Španiju.

- Uspela je ona, mi smo u startu došli do problema, upisala je psihologiju, kaže: "Mama, ja ne želim da studiram medicinu". Sada smo u promeni na marketing - rekla je ona u emisiji  "Amiidži šou" i dodala:

Foto: Printskrin, ATA images

- Želja je njena, ali sam uticala. Volela bih da puno vremena provodimo zajedno.

