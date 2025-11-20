"KADA SE NASILJE PRAVDA ČUVANJEM PORODICE, ZLOČIN POSTAJE TRADICIJA" Ćerka Nataše Bekvalac i Dače Ikodinovića novom objavom podigla buru
Ćerka pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović aktivna je na Instagramu, a njena poslednja objava izazvala je pažnju svih onih koji je prate.
- Kada se nasilje pravda "čuvanjem porodice" zločin postaje tradicija - piše u objavi koju je podelila Hana Ikodinović.
Preselila se u Španiju
Inače, Hana trenutno živi u Španiji gde je upisala fakultet, a za majku je izuzetno vezana. Nedavno je objavila i post koji je posvetila svojim roditeljima i sve dirnula u srce.
Dača i Nataša zajedno na istom mestu
Ona je i bila ta koja je uticala da Nataša i Dača budu u korektnim odnosima, te su njih dvoje zajedno bili i na njenoj maturi, a ona je fotografiju objavila na svom profilu.
Podsetimo, Nataša je nedavno govorila o Haninom preseljenju u Španiju.
- Uspela je ona, mi smo u startu došli do problema, upisala je psihologiju, kaže: "Mama, ja ne želim da studiram medicinu". Sada smo u promeni na marketing - rekla je ona u emisiji "Amiidži šou" i dodala:
- Želja je njena, ali sam uticala. Volela bih da puno vremena provodimo zajedno.