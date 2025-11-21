Slušaj vest

Netrpeljivost između Dare Bubaare i Seke Aleksić ne prestaje. Kako saznajemo, pevačica iz Novog Sada trebalo je nedavno da se pojavi  na glamuroznoj zabavi u Beogradu, ali do toga nije došlo. I to zbog njene nekadašnje drugarice Seke.

Članica žirija "Zvezda Granda", iako najavljena kao jedan od glavnih gostiju, u poslednjem trenutku je odlučila da se ne pojavi. Prema pričama prisutnih, razlog za njenu odluku bilo je saznane da se očekuje i Seka, sa kojom, već duže vreme nije u dobrim odnosima.

Ona ostaje pri svom 

Dara Bubamara drži do sebe Foto: Antonio Ahel/ATAImages, ATAIMAGES

 Udario tuk na luk

Dara je, kako se priča, maltene bila na putu ka događaju kada je saznala da je i Seka pozvana. Nakon kratkog razmišljanja, odlučila je da okrene automobil i vrati se kući, ne želeći da se nađe u istoj prostoriji sa pevačicom sa kojom ne razgovara već godinama. Iako organizatori tvrde da su učinili sve da smire situaciju, Dara je ostala pri svom stavu i večeras se nije pojavila. Zanimljivo da na kraju nije došla ni Seka. 

- Celo veče je bilo napeto.Očekivao se dolazak Dare Bubamare. Onda smo saznali da treba da dođe i Seka. Taj susret je trebalo da bude utisak večeri. Svi su pričali kako pevačice samo što nisu stigle, a onda je hostesa rekla da Dara neće da se pojavi. Razlog je taj što je saznala da dolazi Seka. Žao nam je što se bar nije pojavila-priča nas sagovornik koji je te večerio bio na ovom skupu. 

Spremna na kompromis

Seka Aleksić želi da reši nesuglasice Foto: Pritnscreen/tiktok, Printscreen, Privatna Arhiva

 Ipak su se srele

Novosađanka je više puta u intervjuima isticala da koleginici ne želi da kaže ni "zdravo", ali nedavno je došlo do neprijatnog susreta između njih dve, i to u avionu kojim su obe letele pre dva meseca za Crnu Goru, pošto su isto veče imale nastupe u Budvi, u diskotekama koje se nalaze jedna blizu druge.

Prema priči sagovornika koji se našao na letu s njih dve, Dara je prva ušla u avion i s menadžerom se smestila na svoje mesto u biznis klasi. Nekoliko minuta kasnije, u avion je ušla Seka u društvu prijatelja.

Kontaktirali smo pevačice, ali one nisu odgovarale na naše pozive i poruke. 

