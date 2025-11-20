Slušaj vest

Zorana Pavić, koja je smršala preko 30 kilograma i dijetom narušila zdravlje, bila je žrtva ucene. Pop pevačica tvrdi da su fotografje bile lažne, i da na njima nije bila ona, zbog čega je ceo slučaj prijavila je policiji.



- Imala sam situacije gde su mi slali neke fotografije i ucenjivali me, da su to moje nage grudi i da će to pustiti u javnost. Ja sam im samo odgovarala da su moje grudi bolje, to su sve lažne fotografije bile i ja sam i prijavljivala te slučajeve policiji - ispričala je jednom prilikom pevačica.

Ističe da se nekoliko puta slikala za magazine, ali da te fotografije nisu bile vulgarne.

- Mislim da moje fotografije nikada nisu bile vulgarne, mada i nemam ništa protiv žena koje se u to i upuste, svaka čast kad o tome pričaš javno. Nikad ne reci nikad, zato sam ja i obazriva - prokomentarisala je tada Zorana.

Podsetimo, pevačica je svojevremeno ispričala kako joj je Giška jednom prilikom ponudio pomoć.

- Na početku karijere su mi razni moćni ljudi pravili ozbiljne probleme! Terali su me da im pevam besplatno! Za to je znao jedan moj kolega, koji se družio s Giškom. U jednom od razgovora mi je rekao: "Giška ti je poručio da ako imaš bilo kakav problem, možeš slobodno da mu se obratiš za pomoć". Iako je bio kriminalac, imao je kodekse ponašanja od kojih nije voleo da odstupa. Nikad se nismo upoznali, pa tako ni do današnjeg dana ne znam da li je to zaista rekao ili je kolega samo hteo da me smiri u toj stresnoj situaciji. Prijatelji su mi pomogli da to rešim. Nikad mi nije bio problem da pevam besplatno, ali isključivo kome ja hoću - počinje priču Zorana.