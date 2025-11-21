Slušaj vest

Emina Jahović priredila je dva koncerta u Sava centru, koj ajoj se finansijski uopšte nisu isplatili.

Produkcija svetskog nivoa, raskošna scenografija, pažljivo birani detalji i besprekorno osmišljene koreografije obeležile su obe večeri. A sve to debelo košta.

Ne štedi na publici

1/5 Vidi galeriju Emina Jahović široke ruke Foto: Boba Nikolić

Ostvarila svoj san

Ipak, prema pričama iz pevačicinog okruženja iza kulisa krije se iznenađujuća činjenica, Emina je nakon ova dva koncerta finansijski završila na nuli. Razlog je jednostavan: želela je da svaki detalj bude savršen i nije žalila novac da to postigne.

Najveći deo budžeta,otišao je na ekskluzivnu garderobu koja je za potrebe koncerata izrađena u saradnji sa poznatim modnim kreatorima. Svaki nastup zahtevao je više kostima, a svaki komad bio je ručno rađen i posebno dizajniran za nju.

Pored toga, Emina je, navodno, sama finansirala vrhunsku produkciju, muzički tim, specijalne efekte i potpuno novi vizuelni identitet koncerta. U želji da publici pruži iskustvo koje će dugo pamtiti, nije štedela ni na jednom segmentu.

Para nigde nema

Iako nakon celog projekta, nije ostvarila finansijsku dobit, Emina smatra da je sve vredelo - jer su reakcije publike bile izuzetne, a koncerti ocenjeni kao jedni od najbolje izvedenih u njenoj karijeri.

Kako tvrde izvori Emina veruje da se ulaganje u kvalitet uvek vrati, makar dugoročno, kroz ugled, nove projekte i lojalnost publike.

- Emina je prezadovoljna. Nema zaradu, ali ima lepu uspomenu. Baš se dala za ovaj projekat. Verujem da je uspeo jer je ona presrećna. Novac joj nije ni bio važan. Radila je na svakoj sitnici i sve je to veoma skupo-priča naš izvor.