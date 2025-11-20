Slušaj vest

Sve češće čujemo da moderna pravila, zaštite i sistemi daju deci lažni osećaj moći, osećaj da mogu da rade šta žele, bez posledica. Roditelji se povlače, ne zato što žele, već zato što im društvo nameće strah: da ne pogreše, da ne povrede, da ne budu osuđeni.

Povodom Svetskog dana dečijih prava, o ovoj temi i vaspitavanju dece, govorila je pevačica Olja Karleuša na Kurir televiziji:

Olja Karleuša Foto: Kurir Televizija

- Vi kada danas kažete "neko je nekog istukao" to odmah dobije konotaciju nasilja. Često sam umela da kažem detetu da me mnogo bolje čuje kada ga udarim i ja sam jedan od onih roditelja koji je tome pribegavao. Moja majka je žena koja je sa mnom pričala, pričala, pričala, ali kad prođe tata i kad me počupa ili ćušne mnogo sam bolje razumela, iako nisam bila nemirno dete - kaže Karleuša i dodaje:

- Moj sin sada ima šesnaest godina, ali dok je bio manji prvi put je dobio po nosu kada je gledao u moje oči i prilazio štekeru kako bi stavio prstiće. Na svako moje "Pavle nemoj" on je nastavljao. Kada sam ga prvi put udarila itekako je razumeo.

"Moje reči su imale jačinu"

Karleuša dodaje i da su deca mnogo bolje razumela batinama šta smeju a šta ne smeju, ali ni u čemu ne treba preterivati:

- Čupanje zulufa je mnogo rešenja doneo u našoj kući. Nisam pobornik toga da je to savršeno ali je urodilo plodom. Ako je došlo do neke sankcije, smatram da postoji razlog zbog čega je do toga došlo. Niko od nas nije dobio knjigu "kako biti roditelj". Ja se nisam knjiški spremila za to da budem majka. Mislim da smo mi onakvi roditelji kakvi su naši roditelji bili prema nama. To je jedini model koji smo uspeli da vidimo. Želela sam da budem dostojni roditelji koji će svoje reči podići na nivo da imaju jačinu - rekla je Karleuša.

Kako je istakla, svoja obećanja ispunjava, čak i kada su batine u pitanju!

- Ako sam rekla da u četvrtak idemo u bisokop, ne postoji mogućnost da me pozove bilo ko, a da mi tamo ne odemo. Ako mu kažem nemoj to da radiš dobićeš batine kad dođem kući, kad dođem kući on stvarno dobije. Trudila sam se da moje ponašanje bude takvo kakvo bi trebalo da bude njegovo sutra - rekla je pevačica.

Olja dodaje i da je njen suprug impulsivan, te da reaguje drugačije od nje na određene stvari. Naglašava da je želela da napravi bazično mesto i model ponašanja koje će dete uzeti i primeniti kasnije.

