Pevač Saša Matić osvrnuo se na aktuelna muzička takmičenja i otkrio da li je razmišljao o tome da se oproba u ulozi mentora.

- Jesam, ali za sada nemam vremena. Mene je i pokojni Saša Popović zvao da budem član žirija u "Zvezdama Granda", a zvali su me i ove godine. Ja prosto nisam prihvatio zbog svojih obaveza, jer ja, ako se nečega prihvatim – volim da ispunim do kraja i budem revnosan i tačan. Obzirom na to da mi vreme to ne dozvoljava trenutno, tako i nisam prihvatio - rekao je Saša.

O honorarima

Pevač je takođe progovorio i o nastupima, pa se dotakao i honorara.

- Znate šta, ja taj materijalni deo prepuštam mom timu i menadžmentu, da se ja ne bih bavio. Ja na sceni dam ono što treba - rekao je Matić za "24sedam".

Ponudio saradnju Jakovu Jozinoviću

Saša Matić predstavio je svoj novi album, a tom prilikom je na konferenciji za štampu otkrio da je primetio mladog peveča Jakova Jozinovića, kojem je ponudio saradnju.

- Ponudio sam se Jakovu da mu komponujem i podržavam ga maksimalno. On je veliki talenat i zaslužuje prostor - istakao je Saša.

Matić je ostao dosledan svom muzičkom identitetu.

- Presrećan sam što moj rad prepoznaju ljudi od 7 do 77 godina. To je najveća nagrada za umetnika, kad vidi da muzika prelazi sve generacijske granice“, rekao je Matić.

- Za razliku od pojedinih kolega, ja nemam problem s autorima. Nema deficita u autorima – saradnja mi funkcioniše savršeno, okružen sam ljudima koji tačno znaju šta želim i šta moja publika voli.“

