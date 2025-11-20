Slušaj vest

Sin Lepe Brene, Viktor Živojinović, snimio se tokom priprema za predstojeću slavu Sveti Arhangel Mihajlo.

On je pozirao dok su ga prisutni snimali, a bilo je jasno da ništa ne prepušta slučaju, te je kao pravi domaćin prenosio sve što je potrebno da se sutra gosti dočekaju kako dolikuje.

Kao i svake godine, Živojinovići imaju stalne goste, a uz vino i kvalitetnu hranu slavu obeležavaju u svom domu.

Viktor je prenosio hleb, snimio je i slaninu u kotliću, a u pećnici u dvorištu spremali su razne sprecijalitete.

- Majka mora da ti je ponosna! Svaka čast Viktore, vidi se da si pravi domaćin - bio je samo jedan od komentara na Instagramu.

Tako je naime, prošle godine na društvenim mrežama osvanuo snimak iz porodične kuće, na kom se vidi kako Lepa Brena igra kolo sa gostima, dok su je snimali Viktor i ostali, pa je bilo jasno da je atmosfera uvek za pamćenje.

MESI HLEB I FARBA JAJA

Podsetimo, Viktor Živojinović pokazao je na svom Instagram profilu kako u njihovom domu izgledaju pripreme za Vaskrs.

Poznato je da su u Breninom domu muškarci glavni u kuhinji, pa je tako i za Vaskrs.

Viktor je sa svojom devojkom bio zadužen za dekoraciju i farbanja jaja, a odlučili su se za jarkocrvenu boju i posebnu tehniku kako bi jaja bila što upečatljivija i estetski zanimljivija.

