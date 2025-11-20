Slušaj vest

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović je na svoju krsnu slavu Đurđic, ali i na dan kada je izgubio majku, objavio post u kojem je najavio da će pljuštati otkazi, a onda je obećanje i ispunio.

Prvi na udari bio je Teatar Odeon kog je Mitrović zatvorio i javno obavestio naciju kako su svi iz tog sektora dobili otkaze.

Šta radi Milica tokom deljenja otkaza

1/6 Vidi galeriju Milica Mitrović Foto: Printscreen, ATA images, Damir Dervisagic, Sonja Spasic

Direktorka programa Pink televizije Milica Mitrović se nije oglašavala povodom ove teme, ali je aktivna na svojoj društvenoj mreži "Instagram".

Ona je tokom dana prvo objavila snimak robota Toše koji zabavlja kako učesnike Elite 9, tako i gledaoce ovog formata.

Sat vremena posle Milica je objavila snimak sa jednog snimajućeg dana emisije "Pinkove Zvezde", na kom se vidi kako se žiri sukobljava i razmenjuje oprečna mišljenja o takmičarima i njihovim nastupim.

Iako su otkazi u punom jeku, izgleda da se na televiziji sve odigrava po savršenom planu.

Pogledajte dodatni snimak: