Na današnji dan, 20. novembra 1953. godine, rođen je Halid Bešlić, legenda narodne muzike koja je ostavila neizbrisiv trag.

Halid Bešlić umro je, nakon duge i teške bolesti, pre malo više od mesec dana, a njegova smrt ujedinila je čitav Blakan. Da je među nama, danas bi napunio 72 godine.

Poslednja želja mu se nije ostvarila

- Želeo je ostatak starosti da provede u kuću na Pelješcu, da bude u miru tamo, da ima što manje nastupa, samo poneki koncert da ima kad su neka obeležavanja, da se povlači u mirne vode - ispričala je ćerka Halidovog menadžera nakon njegove smrti pevačevu poslednju želju.

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić ostavio veliki trag Foto: Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Herc, Marina Lopičić, Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Marina Lopičić, Petar Aleksić

Rođen u malom selu Knežina kod Sokoca, a svoj život je posvetio muzici. Osim izuzetnog muzičkog talenta, Halid je bio poznat i po svojoj skromnosti, humanosti i neizmernoj ljubavi prema svima. Njegova muzika i život bili su primer kako umetnost može spajati ljude, pružati utehu i biti glas generacija. Tokom života objavio je više od deset studijskih albuma i održao stotine koncerata širom sveta.

Halid ima hitove za sva vremena

Njegova karijera, duga više od četiri decenije, donela je bezbroj pesama koje su postale evergrin: "Miljacka", "Romanija", "Ja bez tebe ne mogu da živim", "Hej zoro, ne svani", "Prvi poljubac", "Neću, neću dijamante", "Sevdah da se dogodi", "Vraćam se majci u Bosnu", samo su neki od hitova. Poslednju pesmu, koju je posvetio ženi, objavio je iz bolničke postelje.

Njegov odlazak potresao je čitav Balkan, a danima nakon njegove smrti, hiljade ljudi opraštalo se od čoveka koji je svojom pesmom učinio sve nas delom jednog velikog kolektivnog sjećanja.

1/5 Vidi galeriju Umro Halid Bešlić Foto: Kurir / Dragana Udovičić, Pritnsceen /instagram, Dragana Udovicic/News1

U Sarajevu, dan pre sahrane, okupilo se više od 20.000 ljudi koji su uglas plakali i pevali njegove pesme, odajući poslednju počast velikom umetniku, koji nije želeo da ga pamte po pesmama, već kao dobrog čoveka. Na večni počinak ispratilo ga je više od 50.000 ljudi.

Iza sebe je ostavio ženu Sejdu, koja je jako bolesna i sina Dina, iako je silno želeo da ima još dece, želja mu se nije ostvarila.

kurir / informer

