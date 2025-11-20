Slušaj vest

Nova epizoda popularne muzičke emisije "Zvezde Granda" donela je neočekivanu raspravu između članova žirija.

Sanja Vučić, poznata po svom zaštitničkom stavu prema takmičarima, ušla je u verbalni sukob sa Darom Bubamarom, dok je Dragan Kojić Keba pokušao da smiri situaciju.

Sve je počelo kada je Sanja Vučić detaljno ukazivala takmičarki na greške u pevanju, što je Dara Bubamara doživela kao preterano kritički stav.

1/5 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Dara se obratila koleginici

- Nemoj Sanja da mračiš, sad ga i ti pretera!

U jednom trenutku, Sanja je izrazila zabrinutost za glas takmičarke, spominjući mogućnost polipa, što je izazvalo dodatnu tenziju.

- Bojim se za njen glas. Dešava se, polip je vrlo opasna stvar i treba voditi računa - rekla je Sanja, ali se Keba nadovezao.

1/6 Vidi galeriju Sanja Vučić u Zvezdama Granda Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Dragan Kojić Keba, poznat po svom smirenom pristupu, prekinuo je Sanju Vučić rečima: "Da li ste ORL? ORL je...", aludirajući na to da Sanja nije stručnjak za medicinske procene. Njegova intervencija bila je pokušaj da se rasprava smiri i vrati fokus na takmičenje.

Situacija se srećom ubrzo smirila, te su se pevačice vratile na obavljanje svog posla, ali je publici u studiju bilo beskrajno zanimljivo.

Inače, Keba se trudi da vodi zdrav život, pa na Grandu jede sirovu hranu, te se trudi da održava liniju.

