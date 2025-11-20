"To nije ni bilo prijateljstvo"

- Sve što se izdešavalo između nas dvoje, nije ni bilo prijateljstvo. Kija i ja smo bili prijatelji u rijalitiju. Stao sam iza nje zbog njene priče, ali kasnije su nam se putevi razišli. Mislim da je sve bilo na silu i nije bilo iskreno. Svako je krenuo svojim putem. Došlo je do nekih nesuglasica tokom učešća njene majke, ona je meni zamerila neke stvari, ali ja nisam hteo da se raspravljam. Nekad komentarišemo dešavanja na estradi, čujemo se, čestitamo posebne dane, ali nije kao pre - ispričao je on.