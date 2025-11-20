Slušaj vest

Pobednica "Zadruge" Kija Kockar umešala je voditelja rijalitija Milana Miloševića u dramu i medijski rat sa pevačicom Katarinom Živković kada je rekla da je Kaća pokzivala njegov intimni nismak.

Milan se ovim putem nije javno oglašavao, ali je ranije govorio o tome zbog čega je njegovo prijateljstvo sa Kijom prestalo.

"Nije ni bilo prijateljstvo, nije bilo iskreno"

Naie, Milošević je ranije otkrio zbog čega više nije u dobrim odnosima sa pobednicom Zadruge.

1/8 Vidi galeriju Milan Milošević pred ulazak u Elitu Foto: Boba Nikolić

- Sve što se izdešavalo između nas dvoje, nije ni bilo prijateljstvo. Kija i ja smo bili prijatelji u rijalitiju. Stao sam iza nje zbog njene priče, ali kasnije su nam se putevi razišli. Mislim da je sve bilo na silu i nije bilo iskreno. Svako je krenuo svojim putem. Došlo je do nekih nesuglasica tokom učešća njene majke, ona je meni zamerila neke stvari, ali ja nisam hteo da se raspravljam. Nekad komentarišemo dešavanja na estradi, čujemo se, čestitamo posebne dane, ali nije kao pre - ispričao je on.

Drama Kaće i Kije

Podsetimo, nakon što je Kija otkrila ko je partner Katarine Živković sa kojim ima dete, ovaj sukob ne jenjava. Svakodnevno svedočimo kako jedna o drugoj piše javno stvari koje je trebalo da ostanu među njima.

Nakon otkrivanja identiteta njenog partnera Kaća izjavila da je Kija bila ljubavnica oženjenom žandarmu.

- Hvala svima na savetima da ćutim i budem dostojanstvena, znam da ste dobronamerni i da mi želite dobro ali meni je zaista žao, ja to ne mogu. Za mene je dostojanstvo kada branite vaše i kada ne date na vašu porodicu koju ste vi birali takvu kakva jeste. Ja sa svoju birala, ona je za mene svetinja. Trudila sam se svih ovih godina da privatnost sačuvam za sebe dok ona nije rešila da progovori iako su svi znali ali su poštovali moju želju da se ne eksponiram, i stojim iza svih svojih reči i odluka.

1/5 Vidi galeriju Kija Kockar otkriva detalje odnosa sa Kaćom Foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić, Shutterstock, Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić, Damir Dervišagić, Ana Paunković

Ista ta Kristina Kockar je svoju krsnu slavu umesto sa svojom porodicom i prijateljima proslavljala sa mojim suprugom i sa mnom da bi sada iznosila najgore stari o nama, tačnije o njemu, a bila je primljena, prihvaćena i poštovana od strane istog tog mog supruga kog sada pljuje. Udarila je na mene, na moju porodicu i na moje dete-opcija ignore ne postoji. Postavicu još jednom pitanje - kako ti se zove oženjeni ljubavnik, suspendovani pripadnik žandarmerije blizak onoj koju ne poznaješ, ali sa njom pretiš.