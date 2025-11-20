Slušaj vest

Legendarni pevač narodne muzike Halid Bešlić u oktobru nas je napustio, a preminuo je nakon teške bolesti.

Njegov sin Dino sada je podelio potresni sliku dok je on još uvek bio u bolnici.

Naime, Dino je na svom profilu na Instagramu pokazao kako su on, njegova supruga i deca tokom jedne posete napravili fotografiju sa Halidom, kojem bi danas bio rođendan:

Sin Halida Bešlića objavio porodičnu footgrafiju iz bolnice
Sin Halida Bešlića objavio porodičnu footgrafiju iz bolnice Foto: Printscreen Instagram

"Tata, danas bi napunio 72. godine. Znam da nikad nisi voleo slaviti isti, ali mi smo ti danas malo nešto organizovali. PS: Nemoj se ljutiti na nas. Volimo te" - napisao je Dino.

Unuka održala govor na sahrani

Inače, na parastosu, Halidova unuka Lamia održala je emotivan govor:

Umro Halid Bešlić Foto: Kurir / Dragana Udovičić, Pritnsceen /instagram, Dragana Udovicic/News1

- Ti si tako poseban, mnogi ljudi te vole. Nismo bili ni svesni koliko ih je bilo. Govorio si, deda: 'Voleo bih da si muzički nadaren', i ja jesam, deda, imam nekoga da budem. Vaš Belmin, kako biste rekli - moj lav, lav dede. Voleli bismo da ste dugo bili sa nama - rekla je ona.

