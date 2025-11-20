Slušaj vest

Aleksandar Zdravković, sin pokojnog Tome Zdravkovića, ponosan je na oca ali smatra da je bilo pogrešno što je previše voleo žene.

Pevač Toma Zdravković rođen je na današnji dan, 20. novembra, pre 87 godina. Bio je umetnik koji je život pretvarao u stihove, a emociju u pesme koje i danas dotiču dušu, više od trideset godina nakon njegove smrti.

Toma je preminuo 30. septembra 1991. godine, nakon borbe s teškom bolešću, u 52. godini života. Iza sebe je ostavio suprugu Gordanu, ćerku Žaklinu i sina Aleksandra, koji je jednom prilikom otkrio u čemu misli da je njegov otac pogrešio.

Sve ispričao o ocu

- Tata je dugo bio bolestan, znao sam, iako mi nisu o tome pričali. Izvadili su mu bubreg, rane su mu curile, mama ih je brisala, ali on je i dalje nastupao. Nisam znao šta mu je. Doživeo sam šok kada mi je drug na ulici rekao: "E, čuli smo preko radija da ti je tata umro." Mnogo je voleo žene, mnogo se puta zaljubljivao, možda je to bilo pogrešno. Imao sam osećaj da je želeo da bude sa svakom ženom, na razne načine. Volim ga zbog svega što je radio, pio, kockao se, jer je imao strašnu dušu i srce. Radio je šta je hteo. Imao sam srećno detinjstvo. Materijalno mi možda nije mnogo ostavio, važno mi je kako me je voleo - ispričao je svojevremeno Tomin naslednik.

Toma je bio posvećen otac, a deci je u amanet ostavio svoju dušu, koja je bila njegovo najveće bogatstvo. Njegova supruga Gordana ispričala je svojevremeno da se Toma nije plašio smrti, ali je jako žalio što neće biti uz svog sina Sašu kad odraste.

- Toma se trudio da bude sa njim što je više mogao. Ako smo se oko nečega prepirali, to je zato što mu je ispunjavao svaku želju. Šta god je Saša tražio, dobio je. Jednom mi je rekao: "Jedino zbog čega žalim je što neću doživeti da odraste". Nije voleo da mu dolazi u bolnicu, štitio ga je od loših stvari. "Neka se igra, neka ima detinjstvo", govorio je. Kada bi me Saša pitao kako je tata, odgovarala sam "dobro je". Nisam mu dala do znanja da tati nešto može da se desi i mislim da mi to nikada nije oprostio - rekla je Gordana.

