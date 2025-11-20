Slušaj vest

Pesma Lepe Brene "Miki Mićo" jedna je od najvećih hitova u karijeri folk dive, a mnogi ne znaju da je ona zapravo posvećena nekadašnjem političaru.

Lepa Brena i njen suprug Boba Živojinović važi za jedan od najskaldnijih parova na estradi, a malo je poznato da je Lepa Brena i pre Bobe imala jednu veliku ljubav.

Štaviše, u pitanju je muškarac kome je posvećen njen veliki hit "Miki moj".

Pre nego što je upoznala Bobu Živojinovića, Lepa Brena je bila u ljubavi s Mirkom Krlićem, koji je neko vreme bio narodni poslanik i predsednik skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje.

On je sam nedugo nakon raskida ispričao da se njihova veza odvijala u prvoj polovini osamdesetih, kada je Brena već bila velika jugoslovenska zvezda.

"Često mi je govorila: "Mirko, najveća mi je želja da zasnujem svoju porodicu""

"Tačno je da je Lepa Brena duže vreme bila moja devojka i da smo se voleli. Ali, sada je to već prošlost i mi smo sada samo dobri prijatelji. O onome što priča zrenjaninska čaršija, da je trebala da se uda za mene i da je, tako reći, sve već bilo gotovo - mogu reći da je sve to mašta i nečije lepe želje... Ja mogu da izjavim da je, posle našeg zabavljanja, Brena za mene bila i ostala veliki prijatelj", ispričao je 1985. godine svoju emotivnu priču o Breni za "Yugopapir" i "Sabor".

"I pravo da vam kažem, nimalo se nisam iznenadio kada je nedavno objavljeno da se udaje. Jer, ja za tu njenu želju već odavno znam. Dok smo bili zajedno, često mi je govorila: ‘Mirko, najveća mi je želja da zasnujem svoju porodicu. Stalno me progoni misao da će slava jednoga dana proći, a ja ostati sama...Od tog straha nikako nije mogla da se oslobodi, pogotovo što je stalno bila odvojena od roditelja, koji žive u Brčkom", izjavio je on tada.

Vlasnik pekare u Americi nazvao hleb po Lepoj Breni

Inače, vlasnik jedne pekare u Americi, nazvao je svoj hleb po pevačici Lepoj Breni.

On je gostovao u jednom domaćem potkastu i otkrio kako mu je na pamet pala ova ideja.

- Mi prodajemo naš hleb u Americi i zove se "lepa brena". Moj tata se setio da je to bila neka priča davno u Makedoniji i onda smo tu ideju uzeli i mi. Čak je i Brena bila da proba i mnogo joj se dopalo - rekao je on za "Only in America".

