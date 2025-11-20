Slušaj vest

Pevačica Goca Božinovska živi godinama u vili u Surčinu od 700.000 evra, dok je u detinjstvu osetila puko siromaštvo.

Goca je svojevremeno ispričala kako je sa porodicom živela u šupi bez struje.

"Moja životna priča, od detinjstva pa do dana današnjeg uvek je bila neka muka. Ništa mi nije išlo tako glatko. Rodila sam se u vozu i dolazak na svet sam dočekala na podu. Odrastala sam u siromašnoj porodici. Živeli smo u šupi jer nam je zemljotres porušio kuću. Rasli smo u jednoj sobici bez struje. Bila sam niska, sitna i neuhranjena. Zvali su me 'mali vrapčić'. Oduvek sam maštala da ću jednog dana imati mnogo i da ću nešto da stvorim, ali nisam znala kako i odakle", rekla je pevačica svojevremeno i dodala:

"Znala sam da ću u životu pevati, ali nisam znala koliko pevanjem može da se daleko dogura. Jako se teško živelo. Majka mi je bila domaćica i radila je u nadnici, a otac na železnici. Sestra i ja, još kao male, pomagale smo majci u nadničarskim poslovima. Bogati seljaci su nas plaćali kao da smo odrasle. Tako da sam od detinjstva zarađivala. Posle rada operem ruke, ručam i idem u školu. Bila sam dobro dete i dobar đak".

Ipak, sreća joj se osmehnula, te danas uživa u izobilju i u vili koja vredi 700.000 evra. Unutrašnjost vile je opremljena stilskim nameštajem u boji zlata. U dvorištu kuće nalazi se i bazen, a vila u Surčinu je ograđena visokom crnom kapijom ispred koje se nalaze i kamere za nadzor. Nakon što su se venčali Mirko i Bojana, on je renovirao kuću, a svojevremeno je pokazao i jedan delić njihovog doma.

U dnevnom boravku, iz kog se izlazi direktno na terasu, sve odiše luksuzom, a luster ima na stotine kristala. Inače, Goca Božinovska u ovu kuću uselila kada se udala.

"Deca dolaze i odlaze, a ja ostajem"

"Ovde sam 20 godina i navikla sam na Surčin jer sam i pre useljenja devet godina živela u ovom kraju. Upravo ovaj dom čuva najlepše uspomene koje imam, posebno one vezane za mog pokojnog supruga, rođenje naše dece, njihovo detinjstvo... Nikad, ali nikad se ne bih iselila iz njega. Ovde je moja sreća. Deca dolaze i odlaze, a ja ostajem. Što bi rekla moja ujna: 'U toj kući ćeš biti dok te snaja ne izbaci'. E tad bih možda spakovala kofere i otišla, samo da mom Mirku bude lepo", izjavila je pevačica jednom prilikom.

Pozlaćeno mesto gde se mole

Mirko Šijan, Gocin sin, je svojevremeno na Instagramu pokazao kutak u kući sa ikonama.

Goca Božinovska ima u kući pozlaćeno mesto na kom se moli Foto: Printscreen

Posebno mesto u njegovom domu ostavljeno je za zlatnu ikonu svetca čiju krsnu slavu slave, a tu se nalazi i kandilo.

Takođe Mirko ima i mali stočić na kojem su takođe poređane ikone.

