Pevačica Aleksandra Dabić priprema se za ovogodišnji “Sabor narodne muzike Srbije 2025”, gde će, prema svemu sudeći, zaseniti publiku ne samo svojim glasom, već i upečatljivim izgledom.

Za ovu svečanu priliku Aleksandra je odabrala dugu, elegantnu haljinu koja savršeno ističe njenu figuru i naglašava njen prepoznatljiv, prefinjeni stil.

Aleksandra Dabić

Uz raskošnu toaletu pažljivo je uklopila i prelepu ogrlicu, koju je lično odabrala kako bi upotpunila celokupan glamurozni utisak. Nakit je diskretno, ali efektno osvežio kombinaciju, dajući joj notu sofisticiranosti i posebnog sjaja.

Publika s nestrpljenjem očekuje njen nastup, a Aleksandra će, kako se čini, i ovog puta pokazati zašto važi za jednu od najatraktivnijih i najelegantnijih umetnica na sceni.

Kako je i sama rekla, satima isprobavala različite komade nakita, ali je ova ogrlica odmah „pobedila“ jer se savršeno uklapa uz kroj haljine i njen ten.

- To je bila ljubav na prvi pogled - kaže kroz osmeh Dabićeva dodajući da želi da njen nastup bude i vizuelno i muzički nezaboravan.

Veselje u pevačicinom dobu, stigle rode!

Aleksandra Dabić nalazi se u jednom od najlepših perioda svoje karijere, ali i privatnog života.

Kako je potvrđeno od strane njenog tima, pevačica je nedavno postala tetka, što je, kako navode, posebno obradovalo celu porodicu i unelo novu energiju. Aleksandra je ovu vest podelila sa bliskim saradnicima, ističući da joj je dolazak bebe doneo dodatnu inspiraciju i motivaciju za predstojeće profesionalne izazove.

