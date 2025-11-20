GLAMUROM ZASENILA SVE! Pevačicin stajling sija na sve strane, a tek da vidite nakit - Pred izlazak na binu poručila samo jedno! (VIDEO)
Pevačica Aleksandra Dabić priprema se za ovogodišnji “Sabor narodne muzike Srbije 2025”, gde će, prema svemu sudeći, zaseniti publiku ne samo svojim glasom, već i upečatljivim izgledom.
Za ovu svečanu priliku Aleksandra je odabrala dugu, elegantnu haljinu koja savršeno ističe njenu figuru i naglašava njen prepoznatljiv, prefinjeni stil.
Uz raskošnu toaletu pažljivo je uklopila i prelepu ogrlicu, koju je lično odabrala kako bi upotpunila celokupan glamurozni utisak. Nakit je diskretno, ali efektno osvežio kombinaciju, dajući joj notu sofisticiranosti i posebnog sjaja.
Publika s nestrpljenjem očekuje njen nastup, a Aleksandra će, kako se čini, i ovog puta pokazati zašto važi za jednu od najatraktivnijih i najelegantnijih umetnica na sceni.
Kako je i sama rekla, satima isprobavala različite komade nakita, ali je ova ogrlica odmah „pobedila“ jer se savršeno uklapa uz kroj haljine i njen ten.
- To je bila ljubav na prvi pogled - kaže kroz osmeh Dabićeva dodajući da želi da njen nastup bude i vizuelno i muzički nezaboravan.
Veselje u pevačicinom dobu, stigle rode!
Aleksandra Dabić nalazi se u jednom od najlepših perioda svoje karijere, ali i privatnog života.
Kako je potvrđeno od strane njenog tima, pevačica je nedavno postala tetka, što je, kako navode, posebno obradovalo celu porodicu i unelo novu energiju. Aleksandra je ovu vest podelila sa bliskim saradnicima, ističući da joj je dolazak bebe doneo dodatnu inspiraciju i motivaciju za predstojeće profesionalne izazove.
