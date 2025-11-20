Slušaj vest

Soraja Vučelić ponovo je privukla ogromnu pažnju javnosti kada se pojavila i javnosti u izrazito smelom modnom izdanju.

Starleta je nosila elegantan, ali duboko ukrojen sako koji je istakao njen bujni dekolte, zbog čega su se pogledi prisutnih odmah zaustavili na njemu.

Soraja je samouvereno pozirala, svesna efekta koji njen stajling ostavlja, a zbog prevelikog poprsja mnogi su imali utisak da će i dugme na sakou u jednom trenutku popustiti. Celu kombinaciju upotpunila čipkastim čarapama i šeširom.

Soraja pokazala grudi

"Direktno iz stana silazi u garažu"

Soraja Vučelić, živi u stanu koji se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u strogom centru Zagreba - Cvjetnom trgu, a cena stanova se u ovoj zgradi kreće od osam miliona evra.

Sorajin stan ima 440 kvadrata, četiri spavaće sobe, tri kupatila i terasu od 160 kvadrata sa fantastičnim pogledom na grad.

Stanovi u ovoj pametnoj zgradi su ubedljivo najskuplji u celoj Hrvatskoj.

Kao što se može videti na jednom hrvatskom sajtu za nekretnine, stan u ovoj zgradi gotovo identičan onome u kom živi Vučelićeva trenutno se prodaje za neverovatnih 8.000.000 evra, to jest 18.000 evra po kvadratu.

Soraja se porodila pre dve godine

Inače, Soraja Vučelić sa svojim partnerom je dobila sina Kana. Ona se pohvalila koliko je njen naslednik porastao i kako uživa u sa svojim sinom.

Soraja se prema pisanju medija porodila u februaru mesecu 2023. godine.

