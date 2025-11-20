Slušaj vest

Bivša loto devojka, voditeljka Tina Katanić, progovorila je o skandalu zbog kojeg se povukla iz javnosti i koji joj je obeležio život.

- Najiskrenije, bila sam žrtva krivičnog dela i teže povrede privatnosti. Čak i kada budem u prilici da kažem vama i medijima koji će preneti moje reči, pa će sigurno mnogi ovo pročitati, moram da kažem da su mnoge druge devojke bile žrtve poput mene. Želim da podignem svest o tome da se ne odmahuje rukom i stigmatizuje nešto što je nastalo iz čistog poverenja. Važno je čuti ko je žrtva, a ko je počinio teško krivično delo. Na sreću, žene su danas zaštićene svim mogućim konvencijama i krivičnim i mnogim drugim zakonima. Uostalom, presuda je doneta, a ona kaže da su počinjeni teški zločini - rekla je Tina.

Naime, tada je u javnost dospeo snimak zbog kojeg je Domagoj R. (28) u oktobru 2021. godine osuđen na godinu i 11 meseci zatvora.

"Rekla bih da to nije bio skandal, već težak zločin"

On je 2015. godine snimio manekenku tokom seksualnog odnosa sa dva fudbalera, a zatim je to preneo trećoj osobi.

- U tom periodu najgore mi je bilo zbog porodice, pa ni zbog mene. Izašla sam iz svega uzdignute glave. Najvažnije mi je da je doneta pravosnažna presuda i da je lice dobilo zatvorsku kaznu. Zatvorska kazna mi ne znači skoro ništa jer mi je pričinjena nepovratna šteta, ali mi služi kao poruka da se ne mogu i ne smeju činiti krivična dela i nekažnjeno uništavati tuđi životi. Rekla bih da to nije bio skandal, već težak zločin - objasnila je ona.

Tina je tada prolazila kroz težak period, a kako kaže, njeni roditelji, prijatelji i tadašnji dečko bili su joj najveća podrška.

Podsetimo, bivši fudbaler nižerazrednog kluba Domagoj R. (28), koji je 2015. mobilnim telefonom snimao manekenku i nekadašnju loto devojku Tinu Katanić tokom polnog odnosa s dvojicom prijatelja, te nakon toga isti prosledio trećoj osobi, pravomoćno je osuđen na godinu i 11 meseci zatvora.

Mučni slučaj tako je konačno dobio i pravosudni epilog. Domagoj R. duže je vreme izbegavao hrvatsko pravosuđe, pa je za njim 2016. i 2017. raspisana sudska poternica, a potom 2018. i evropski nalog za hapšenje zbog kojeg je 2021. godine izručen Hrvatskoj iz Nemačke.

