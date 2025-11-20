Slušaj vest

Na ovogodišnjem festivalu “Sabor narodne muzike 2025Aleksandra Dabić zasijala je jače nego ikada na sceni RTS-a.

Pevačica je privukla veliku pažnju već pri samom izlasku. Njena haljina, ukrašena reflektujućim detaljima sjajila je pod snažnim svetlima, pa je publika odmah primetila efekat koji je dolazio iz svakog pokreta koji je napravila. Dabićeva je otpevala numeru emotivno, a mnogi su komentarisali da je njen glas delovao izrazito moćno.

Aleksandra Dabić na Saboru narodne muzike Izvor: Kurir

Nakon nastupa, Aleksandra je kratko prokomentarisala da je ovo bio poseban trenutak za nju.

Aleksandra Dabić na Saboru narodne muzike Foto: Kurir

- Za mene je ovo večeras bilo veoma emotivno, sa mnogo ljubavi i zahvalnosti sam večeras iznela pesmu “ Ostala sam sama”. Volela bih da je publika prihvati i da zaživi kod ljubitelja ovog muzičkog pravca. Biti na ovoj sceni je velika čast, osećam se veoma ponosno - iskreno je rekla pevačica.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsGLAMUROM ZASENILA SVE! Pevačicin stajling sija na sve strane, a tek da vidite nakit - Pred izlazak na binu poručila samo jedno! (VIDEO)
collage.jpg
StarsPORODIČNA SREĆA JE NOSI KA VRHU! Aleksandra Dabić nakon velike radosti sprema spektakl na “Saboru narodne muzike”
Aleksandra Dabić
StarsPRAVILA ROĐENDAN U VILI SA BAZENOM, A SAD OPET SLAVI Naša pevačica (39) objavila radosne vesti: Svi čestitaju na mrežama
WhatsApp Image 2025-09-24 at 10.52.03 (3).jpeg
StarsALEKSANDRA DABIĆ PROSLAVILA 39. ROĐENDAN U LUKSUZNOJ VILI SA BAZENOM: "Za mene, svaki trenutak sa porodicom je pravo blago"
WhatsApp Image 2025-09-24 at 10.52.03 (2)_censored.jpg
StarsOKITILI IH BAKŠIŠOM USRED BEOGRADA" Aleksandra Dabić i Marko Rašović zapalili kafanu, pa sa punim džepovima otišli kući (Video)
aleksandra.jpg
StarsEKONOMSKA KRIZA PROTRESLA I ESTRADU? Pevači i menadžeri otkrili za Kurir: Da li je ovo leto ispraznilo džepove i muzičarima?
pevac.jpg

 Aleksandra Dabić na Saboru narodne muzike:

Aleksandra Dabić Izvor: Kurir