Na ovogodišnjem festivalu “Sabor narodne muzike 2025” Aleksandra Dabić zasijala je jače nego ikada na sceni RTS-a.

Pevačica je privukla veliku pažnju već pri samom izlasku. Njena haljina, ukrašena reflektujućim detaljima sjajila je pod snažnim svetlima, pa je publika odmah primetila efekat koji je dolazio iz svakog pokreta koji je napravila. Dabićeva je otpevala numeru emotivno, a mnogi su komentarisali da je njen glas delovao izrazito moćno.

Aleksandra Dabić na Saboru narodne muzike Izvor: Kurir

Nakon nastupa, Aleksandra je kratko prokomentarisala da je ovo bio poseban trenutak za nju.

- Za mene je ovo večeras bilo veoma emotivno, sa mnogo ljubavi i zahvalnosti sam večeras iznela pesmu “ Ostala sam sama”. Volela bih da je publika prihvati i da zaživi kod ljubitelja ovog muzičkog pravca. Biti na ovoj sceni je velika čast, osećam se veoma ponosno - iskreno je rekla pevačica.

Kurir.rs

