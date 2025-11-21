PRVA ULOGA JOJ PROMENILA ŽIVOT IZ KORENA! Od vrcave devojčice do prave bombe nakon 4 porođaja: Ovako je glumica izgledala na početku karijere (FOTO)
Mirka Vasiljević, glumica važi za jednu od najatraktivnijih mladih dama na javnoj sceni.
Često je na meti komentara zbog izvajane linije, uspešne karijere i majčinstva koje godinama uspeva da organizuje tako da ne trpi ni jedna ni druga strana.
Prva uloga
Bila je devojčica sa velikim snovima, a ulogom u filmu "Mi nismo anđeli" proslavila se i osvojila srca publike širom regiona. Nakon toga je usledila uloga u kultnoj seriji "Ljubav navika, panika", a ubrzo je počela da ispisuje sopstvenu istoriju uspeha.
Svi komentarišu njen fizički izgled i izvajanu figuru nakon 4 porođaja, a nedavno je njena fotografija u bikiniju pokorila internet kada su pozitivni komentari usijali mreže.
Evo kako je glumica izgledala na početku karijere.
Podsetimo, nedavno je za Kurir evocirala uspomene i otkrila koliko joj je porodica pomogla da bude ono što je danas.
Mirka Vasiljević danas:
"Škola je bila na prvom mestu"
- Imala sam splet nesvakidašnjih okolnosti i razne situacije koje su me oblikovale i naterale da brže sazrim. Kao devojčica sa 13 godina bila sam neko ko je već imao svoj posao, a da bismo radili i bili dobri u svom poslu moramo da imamo svest, predanost, vrednost. Moja porodica je smatrala da je to dopustivo samo ako ispunim prvo sve svoje osnovne obaveze. Folklor, škola i jezici bili su na prvom mestu, pa onda snimanja, gluma i sve ostalo što ide uz to. Ja sam u tome uživala i želela sam da toga ima što više u mom životu, te sam morala sve prethodno da završim kako bih uživala u svojim željama. Brzo sam postala prepoznatljiva što je nosilo i dobre i loše strane medalje.
Podrška porodice kao stub
- Dobijala sam i ovakve i onakve komentare od kolega, ljudi na ulici i to me je nateralo da ranije sazrim. Beskrajno sam srećna i zahvalna Bogu što sam imala dobru i stabilnu porodicu koja mi je pomogla i mnogo razgovarala sa mnom. Ti razgovori su mi nekada bili predugi i delovali su bespotrebno, ali sa ove distance razumem koliko su zapravo bili neophodni.
