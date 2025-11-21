Slušaj vest

Mirka Vasiljević, glumica važi za jednu od najatraktivnijih mladih dama na javnoj sceni.

Često je na meti komentara zbog izvajane linije, uspešne karijere i majčinstva koje godinama uspeva da organizuje tako da ne trpi ni jedna ni druga strana.

Prva uloga

Bila je devojčica sa velikim snovima, a ulogom u filmu "Mi nismo anđeli" proslavila se i osvojila srca publike širom regiona. Nakon toga je usledila uloga u kultnoj seriji "Ljubav navika, panika", a ubrzo je počela da ispisuje sopstvenu istoriju uspeha.

Svi komentarišu njen fizički izgled i izvajanu figuru nakon 4 porođaja, a nedavno je njena fotografija u bikiniju pokorila internet kada su pozitivni komentari usijali mreže.

Evo kako je glumica izgledala na početku karijere.

Podsetimo, nedavno je za Kurir evocirala uspomene i otkrila koliko joj je porodica pomogla da bude ono što je danas.

Mirka Vasiljević danas:

"Škola je bila na prvom mestu"

- Imala sam splet nesvakidašnjih okolnosti i razne situacije koje su me oblikovale i naterale da brže sazrim. Kao devojčica sa 13 godina bila sam neko ko je već imao svoj posao, a da bismo radili i bili dobri u svom poslu moramo da imamo svest, predanost, vrednost. Moja porodica je smatrala da je to dopustivo samo ako ispunim prvo sve svoje osnovne obaveze. Folklor, škola i jezici bili su na prvom mestu, pa onda snimanja, gluma i sve ostalo što ide uz to. Ja sam u tome uživala i želela sam da toga ima što više u mom životu, te sam morala sve prethodno da završim kako bih uživala u svojim željama. Brzo sam postala prepoznatljiva što je nosilo i dobre i loše strane medalje.

Mirka Vasiljević Foto: ATA images

Podrška porodice kao stub

- Dobijala sam i ovakve i onakve komentare od kolega, ljudi na ulici i to me je nateralo da ranije sazrim. Beskrajno sam srećna i zahvalna Bogu što sam imala dobru i stabilnu porodicu koja mi je pomogla i mnogo razgovarala sa mnom. Ti razgovori su mi nekada bili predugi i delovali su bespotrebno, ali sa ove distance razumem koliko su zapravo bili neophodni.

