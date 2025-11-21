Slušaj vest

Folker Ljuba Aličić, poznat kao kralj bakšiša, ponovo je privukao pažnju javnosti nakon što se nedavno na društvenim mrežama pojavio viralni snimak na kojem se vidi kako tokom pevanja uzima bakšiš i uredno odlaže novčanice u džepove.

Video je izazvao lavinu komentara i reakcija, a mnogi su ostali zatečeni njegovim potezom

- "Šta sebi dopušta jedan umetnik", "Kako krade, sram ga bilo", samo su neki od kometara u kojima ga napadaju.

Međutim, bilo je i onih umereniji: "Šta je uradio? Pa stavio novac u džep. Gdje bi trebao da ga drži?".

Šta je tačno uradio Aličić sa bakšišom na kraju i da li je podelio sa muzičarima, što je inače običaj, ne vidi se na ovom snimku.

Podsetimo, Aličič je ispirčao je u emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića koliki je najveći iznos bakšiša koji je ikada uzeo.

Naime, na televiziji Kurir voditelj je upitao je da li smatraju je istina da je Aličić jedno veče dobio bakšiš od neverovatnih 25.000 evra, i da je to najveći iznos koji je ikada dobio.,

Ova informacija je izazvala veliko interesovanje među prisutnima, koji su sa nestrpljenjem čekali odgovor.

-I ja kažem da je tačno – rekao je Ljuba na Kurir TV, a zatim ispričao kako se sve odigralo:

– To je bilo u Berlinu. Bio je neki sunet. Ja sam pevao pesmu „Njen oproštaj“. Jedan gospodin kome sam zaboravio ime davao je 500 po 500 evra i na kraju se nakupio taj iznos. Naravno nisam to ja sve uzeo, već sam podelio sa kolegama. To je najveći bakšiš koji sam u životu dobio.

Progovorio o prorocima na estradi

Podsetimo, pevač Ljuba Aličić oglasio se o porocima na estradi i otkrio koji su se njegovi kolege, prema njegovim rečima, okretali drogama.

Kako je istakao, upravo su ih takve navike odvele u propast, dok on tvrdi da nikada nije posegao za nedozvoljenim supstancama.

- Sinan i Džej su sami sebe uništili drogom, ko im je kriv što su voleli poroke. Toga sam imao spred sebe mnogo puta, pa nisam probao. Hteo sam normalan život, a oni samo droga i droga. Njih više nema, a i kad su imali šanse da se izvuku i počnu normalno da žive, bez poroka, nisu ih iskoristili. Nastavljali su po starom. Pa ja ne bih mogao jednu pesmu da otpevam kad bih se tako zapustio! Šteta je kad čovek neće samom sebi da pomogne. Droga je zlo, to ne treba nikome - rekao je Ljuba jednom prilikom.

Inače, mnogo se spekulisalo o njegovom poroku, kocki.

- Nisam kockar uopšte. Igrao sam kladionicu, ali ne smatram da je kocka. Više ne igram, ima dve godine. Kocka je mnogo z**ebana igra. Od toga nema ništa, to je samo jedna velika zaraza.