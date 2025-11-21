Slušaj vest

Pevač Aca Lukas ponovo je izazvao buru u javnosti nakon što je oštro prokomentarisao Milicu Pavlović zbog pesme „Provereno“, koju je u studiju prvobitno snimila Ana Nikolić.

Foto: ATA images

Podsećamo, Milica i Ana mesecima su u centru jednog od najvećih muzičkih skandala, otkako je Ana na društvenim mrežama objavila svoju verziju numere, iako je pesma na kraju zvanično pripala Milici.

Lukas je sada poručio da Milica, iako je pesma odavno njena, konstantno „kopa po starim ranama“ i ne prestaje da se vraća na celu situaciju. Dodao je i da bi, kako kaže, kada govori o starijoj koleginici, trebalo da pokaže više poštovanja.

Prema njegovim rečima, čitava drama odavno je mogla da bude završena, ali se, kako smatra, „previše proizvodi skandal tamo gde ga više nema“. Navodno, Lukas veruje da je čitava situacija postala iscrpljujuća i za publiku i za kolege iz muzičke industrije.

.

- Apropo pesme "Provereno", koju gospođica Milica Pavlović toliko svojata, a žena je snimila pesmu... Da kažem jednu stvar toj istoj Milici, koja se za pesmu uhvatila kao smrt za babu - mogla si da je snimiš hiljadu puta, ali kad pričaš o Ani Nikolić, ustani i pokloni se. Je l' ti znaš o kome pričaš? Je l' znaš gde si ti, a gde je Ana Nikolić? Lutko moja, Anina verzija mnogo bolje zvuči nego tvoja.

Obratio se javno njenom menadžmentu

Aca Lukas i Milica Pavlović već neko vreme su u sukobu, a situacija je sada dobila novu dimenziju. Pevač se javno obratio njenom menadžmentu povodom njihovog angažmana i jasno stavio do znanja da nema potrebe za žalbama i pritužbama.

Ovaj potez dodatno je podgrejao spekulacije o tenzijama između popularnih izvođača, a fanovi s nestrpljenjem očekuju šta će uslediti u narednim danima.

– Čujem da neko kuka zbog besplatnog angažmana za slikanje, za kampanju, reklamu za fejmus, gospođica Pavlović, jel’?! Molim njen menadžment da mi odmah pošalje račun kako bih uplatio tih 100 evra, koliko košta njen angažman - Rekao je Lukas

1/6 Vidi galeriju Aca Lukas Foto: Nebojša Mandić, ATA images, Nemanja Nikolić

"Kineska Jelena Karleuša"

Naime, Aca Lukas obratio se koleginici Milici Pavlović i javno joj poručio da je "kineska Jelena Karleuša", kao i da je vreme da prestane da laže.

Nakon što se u javnosti pojavila izjava Milice Pavlović o njihovom nerealizovanom duetu "Kidaš me", za koji je pevačica rekla da ga je lično obrisala, Lukas je odlučio da prekine ćutanje.

Pobrkala lončiće

- Dakle, gospođice Milice Pavlović, ne bih se oglašavao, ali moraću, zbog toga da bi ti objasnio neke stvari. Prvo da ti kažem…Ti si izgleda pobrkala lončiće! Je l su te učili kad si bila mala da će da ti poraste nešto ako lažeš? Ti nisi znala da je to rep. Ti si verovatno mislila da će nešto drugo da ti poraste, pa zato lažeš toliko. Lutko moja, porašće ti rep od tolikog laganja! - ispričao je

- Znaš, pod jedan, da se razumemo i ti to jako dobro znaš. Nisi ti pritisla nikakav "delete", niti obrisala duet koji smo snimili ti i ja ili bolje reći ja i ti. Nego, ti je taj duet zabranila moja produkcijska kuća Hype, u dogovoru sa mnom iz tebi jako dobro poznatih razloga! Poznatih i tebi i tvojoj Grand produkciji. Ti znaš zašto je to tako? A zna i sud, jel tako? Tako da ti nisi ništa izbrisala, nego si dobila zabranu!