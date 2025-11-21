Slušaj vest

Izašla je najava za novu epizodu muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“, a izgleda da tenzija između članova žirija sve više raste.

Zorica Brunclik je već ranije otvoreno rekla da mlađeg kolegu, Dragomira Despića Desingericu, smatra nevaspitanim i prostim.

Zorica Brunclik
Zorica Brunclik zbog desingerice napušta studio Foto: Preent Screen

Iako je Despić uspevao nekoliko puta da je nasmeje, čini se da je sada prešao sve granice, pevačica je zbog njegovog ponašanja napustila studio i prekinula snimanje emisije.

Da stvar bude još dramatičnija, Jelena Karleuša i Despić ponovo su ušli u žestoku raspravu, što je dodatno izbacilo Zoricu iz takta.

Pobesnela u emisiji

Podsetimo, pevačica Zorica Brunclik pobesnela je nedavno u emisiji kada su je tokom komentarisanja prekinule kolege u "Pinkovim zvezdama".

- Neverovatno koliko sam inspirativna svima, kada god hoću da kažem, svi se sjure na mene. Molim te ruku izvadi kada pričaš - rekla je folkerka.

- Ovo kao interventna j**te - skočio je Desingerica.

- Ako budeš obuzdao talenat i želju, glasaću za tebe, ali ne mogu da se prepirem ovde sa ostalim članovima žirija. Nikada se ne mešam, ali nekultura i nevaspitanje dominira - rekla je Zorica.

Ne propustiteStarsJK NAZVALA DESINGERICU DRVOSEČOM Reper je dobro potkačio: U sve se meša, više je zanimaju svađe od muzike
Jelena Karleuša i Desingerica
StarsJELENA KARLEUŠA BACILA OKO NA KEMIŠA Priznala da se bi zbog njega rado menjala sa Zoricom Bruinclik: Hoću da vidim kakva je to magija!
Jelena Karleuša
Stars"PROVIDNO JE, VIOLETA, NEĆU S TOBOM DA SE RASPRAVLJAM" Brunclikova optužila Viki za nameštaljku u "Pinkovim zvezdama", ogorčeno napustila snimanje
Viki Miljković Zorica Brunclik
Stars"DURI SE..." Desingerica se oglasio nakon što je Zorica Brunclik prekinula snimanje Pinkovih Zvezda: Ne prestaje da je provocira
Zorica Brunclik Desingerica
Stars"MOŽDA ON PEVA KAO PAVAROTI" Boban Rajović bez dlaka na jeziku o muzičkim takmičenjima i kolegi Desingerici: Sve je to bućkuriš Desingerica...
Boban Rajovic i Dragomir Despić Desingerica

"Neka se bavi muzikom i neka se ne meša u sve": Desingerica brutalno odgovorio Karleuši i dao joj savet Izvor: MONDO/Đorđe Milošević