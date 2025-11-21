Slušaj vest

Izašla je najava za novu epizodu muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“, a izgleda da tenzija između članova žirija sve više raste.

Zorica Brunclik je već ranije otvoreno rekla da mlađeg kolegu, Dragomira Despića Desingericu, smatra nevaspitanim i prostim.

Zorica Brunclik zbog desingerice napušta studio Foto: Preent Screen

Iako je Despić uspevao nekoliko puta da je nasmeje, čini se da je sada prešao sve granice, pevačica je zbog njegovog ponašanja napustila studio i prekinula snimanje emisije.

Da stvar bude još dramatičnija, Jelena Karleuša i Despić ponovo su ušli u žestoku raspravu, što je dodatno izbacilo Zoricu iz takta.

Pobesnela u emisiji

Podsetimo, pevačica Zorica Brunclik pobesnela je nedavno u emisiji kada su je tokom komentarisanja prekinule kolege u "Pinkovim zvezdama".

- Neverovatno koliko sam inspirativna svima, kada god hoću da kažem, svi se sjure na mene. Molim te ruku izvadi kada pričaš - rekla je folkerka.

- Ovo kao interventna j**te - skočio je Desingerica.

- Ako budeš obuzdao talenat i želju, glasaću za tebe, ali ne mogu da se prepirem ovde sa ostalim članovima žirija. Nikada se ne mešam, ali nekultura i nevaspitanje dominira - rekla je Zorica.