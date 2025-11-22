Slušaj vest

Suzana Mančić u periodu bivše Jugoslavije bila je simbol ženske lepote, a mnogi muškarci su drhtali za njom. Oprobala se u svetu glume, muzike i medija, a nakon što je postala "Loto devojka" doživela je vrtoglavu popularnost.

Plenila lepotom

Kada se pojavila na malim ekranima opčinila je gledaoce, a pored onih koji su voleli igre na sreću, program su pratili i oni koji su zavoleli Suzanu.

Ovako je Mančićeva izgledala kao Loto devojka:

"Mislila sam da će to biti zezanje"

Suzana je jednom prilikom progovorila o početku karijere na televiziji.

- Završila sam prvu godinu fakulteta lako, druga već teška, treća katastrofa. Nosila sam knjige u Australiju, u Ameriku, ali džaba, ne možeš i da učiš i da nešto vidiš, ali sam odlučila da završim fakultet. Zvali su me i s tadašnje televizije ‘Beograd’ da dođem, kažu: ‘Dođi, imamo nešto za tebe!’. Na kraju odem, objašavali su oni meni šta je ‘Loto’, nisam ni znala šta je. Oni su mi rekli da samo treba da se nasmešim i pokažem broj, ali ja sam mislila da sam tada već popularna, da sam zvezda i htela sam nešto da pričam, međutim, nisu mogli da me ozvuče, jer je bubanj bio previše bučan. Ali su to već od naredne emisije sredili, a moja prva emisija je prošla nemo. Mislila sam da će to biti zezanje, ko će to da gleda, ali to je bila prava senzacija - govorila je na Novoj i dodala:

- Bila sam smešno plaćena, jer je televizija plaćala po minuti, ali su me stalno zvali kad god se nešto izvlačilo, bila sam popularna. To je trajalo četiri godine, ali nije mi žao što sam otišla - ispričala je jednom prilikom Suzana Mančić.

Tukli se zbog nje

Vlasnik nekadašnjeg kluba „Duga“ Vlada Perović svojevremeno je otkrio kako su se dva pevača, koji su pored kolega bili i prijatelji, sukobila zbog voditeljke jer su obojica želela da budu s njom.

U pitanju su Miroslav Ilić i Halid Bešlić, koji su se navodno i potukli, i to zbog Suzane Mančić.

Incident se dogodio početkom devedesetih u tadašnjem popularnom klubu „Duga“, koji je bio u vlasništvu menadžera Vladimira Perovića. Informaciju koja se pojavila na Instagram profilu Legende devedesetih potvrdio je prvi suprug pevačice Lepe Lukić.

- Sećam se te večeri. Nije to bila krvava tuča, ali umetnici su voleli da se pokažu i dokažu pred lepom ženom. E, baš ta lepotica je bila Suzana Mančić. S njom me je upoznao Zlatko Pejaković, ona je tada pevala pesmu „Ogledalce“, bila je lepa devojčica, puna energije, harizmatična. Ne postoji muškarac koji se nije za njom okrenuo. Dolazila je kod mene u klub - kaže Perović.

Suzana sa ćerkom Merime Njegomir: