Slušaj vest

Nekada dom legende narodne muzike Predraga Živkovića Tozovca u Kraljevu, sada je tek bleda senka prošlosti.

Kuća u kojoj je, prema rečima meštana, Tozovac proživeo mladost i brojne lepe dane potpuno je urušena, zarasla u korov i, kako kažu, prepuštena zaboravu.

Ekipa Kurira nedavno je posetila Kraljevo i zatekla jezive scene.

Stravičan prizor u Kraljevu

Prozori su polomljeni, staklo se rasulo po podu, vrata vise na šarkama, a unutrašnjost doma više podseća na napuštenu ruševinu nego na mesto gde je u mladosti živela muzička veličina.

Stari, pohabani nameštaj prekriven prašinom, polomljene stepenice, oronuli zidovi išarani grafitima, a u ćoškovima pocepane zavese koje su nekada skrivale intimu jednog doma.

Gusto rastinje u dvorištu

Foto: Ana Paunković

- Ovde je, kako se priča u kraju, živeo Tozovac. Ne razumem zašto se ovo ne obnovi. Greota je! Koliko je on dao muzici, a pogledajte šta je ostalo... - pričao je jedan od starijih meštana, koji nas je poveo do dvorišta skrivenog u gustoj senci drveća.

Dvorište, za koje se pretpostavlja da je nekada bilo ispunjeno dečjim smehom i muzikom, danas je gotovo neprohodno. Od gustog rastinja jedva može da mu se priđe, a put do jednog dela kuće vodi kroz šiblje, visoku travu i otpale grane. Na sve strane tragovi zaborava.

- Kad sam bio mali, pričali su mi da se ovde igrao mali Toza. A sad, samo napušteni psi i mačke. Oni jedini još dolaze ovde. Nekad je bio život, sad je pustoš - dodao je meštanin dok stoji ispred razvaljenih vrata.

1/12 Vidi galeriju Tozovčeva kuća u Kraljevu postala ruina Foto: Kurir



Škripavi podovi

U prostorijama gde su možda nekada odzvanjale prve strofe njegovih pesama, sada tišinu paraju škripavi podovi i lavež pasa lutalica koji tu povremeno nađu zaklon. Tamo gde su nekada sedeli gosti danas tek tragovi nečijeg pokušaja da zadrži toplinu nekoliko starih sfera, zidni sat koji je stao i raspuknuti okviri bez fotografije.

Meštani ističu da nemaju zvaničnu informaciju o vlasništvu kuće, niti znaju da li neko danas brine o njoj, ali mnogi veruju da ovo mesto zaslužuje drugačiju sudbinu.

- Ne tražimo da se pravi spomenik, ali da se sredi, da ne propadne sve. Tozovac nije bio bilo ko. Bio je legenda. Zna se ko je Toza! - govorili su Kraljevčani.

Ono što ostaje jasno jeste da kuća danas ne liči na mesto koje je pripadalo umetniku čiji su stihovi i pesme oblikovali generacije. Da li će se nešto promeniti, ostaje da vidimo.

Mi smo pokušali tada da dobijemo komentar od Tozovčeve udovice Emilije, koju svi zovu Mima, ali nam se ona danima nije javljala.

oronula kuća Predraga Živkovića Tozovca u Kraljevu Izvor: Kurir

Ostavio duboki pečat u muzičkoj industriji

Predrag Živković preminuo je 6. aprila 2021. godine u 85. godini. Poslednjih nedelja svog života borio se s koronom.

Tozovac je bio kompozitor, tekstopisac, harmonikaš i pevač koga su obožavale sve generacije. Iza njega su ostale brojne antologijske pesme, poput "Tražiću ljubav novu", "Vlajna", "Jesen u mom sokaku", "Mirjana", "Ti si me čekala", "Violino, ne sviraj", "Ovamo, Cigani", "Oči jedne žene", "Prazna čaša", "Jeremija" i druge. Rođen je 22. januara 1936. godine u Kraljevu, a živeo je i preminuo u Beogradu.

Tozovac se oženio dugogodišnjom partnerkom Mimom nekoliko meseci pre nego što je preminuo. Sudbonosno "da" izgovorio je poslednjeg dana 2020. godine u svom domu. Iza sebe je ostavio dva vanbračna sina.

Aleksandar Sofronijević o legendarnom pevaču: