Slušaj vest

Katarina Živković ogolila je dušu i govorila o porodici, ranom detinjstvu, borbi za potomstvo, ali i ljudima koji su joj naneli zlo.

Pevačica se prisetila bolnog perioda pre nego što je rodila sina Stefana, a onda evocirala uspomene i otkrila nepoznate detalje odnosa sa sestrom sa kojom više ne razgovara.

"Ispala je zlotvor prema meni"

- Ona je jedina osoba sa kojom sam smatrala da dalje komunikacije nema. Poželela sam joj sve najbolje u životu i da joj nikada, ali nikada, nije palo napamet da me više u životu pozove, pita za mene.. To znači da me jako povredila.. Kad smatram da ima šanse da neko nije baš tako loš, da je pogrešio, ljudi smo, uvek dam šansu. Međutim, ovde nije bilo mesta za razgovor. Mnogo mi je bilo teško da donesem takvu odluku jer sam je volela i nisam očekivala tako nešto od nje, baš zato što je ispala zlotvor prema meni - govorila je Katarina nedavno na Hype televiziji i dodala:

Katarina Živković nekad i sad:

1/9 Vidi galeriju Katarina Nekad i sad Foto: Pirntscreen Youtube, Kurir Televizija

- U jednom trenutku dobijala sam pretnje, ozbiljno loše poruke sa nekih anonimnih brojeva, a ona je znala od koga su. Ne znam tačno da li je učestvovala direktno u tome, ali je sve znala a nije me zaštitila. Nije mi rekla, nije mi pomogla, nije olakšala... Pustila je da brinem i razmišljam, da se plašim... Ovo je tužno... Ako te izda neko najbliži, kome ti da se poveriš, kome da veruješ...

"Udarila je na mene, na moju porodicu"

Podsetimo, Katarina je danima u žiži javnosti zbog javnog prepucavanja i sukoba sa bivšom najboljom prijateljicom Kijom Kockar. Usred sukoba isplivao je prljav veš iz odnosa dve drugarice, a pevačica je nedavno otkrila zašto ne može da ćuti.

Foto: Damir Dervisagić

- Hvala svima na savetima da ćutim i budem dostojanstvena, znam da ste dobronamerni i da mi želite dobro ali meni je zaista žao, ja to ne mogu. Za mene je dostojanstvo kada branite vaše i kada ne date na vašu porodicu koju ste vi birali takvu kakva jeste. Ja sa svoju birala, ona je za mene svetinja. Trudila sam se svih ovih godina da privatnost sačuvam za sebe dok ona nije rešila da progovori iako su svi znali ali su poštovali moju želju da se ne eksponiram, i stojim iza svih svojih reči i odluka. Ista ta Kristina Kockar je svoju krsnu slavu umesto sa svojom porodicom i prijateljima proslavljala sa mojim suprugom i sa mnom da bi sada iznosila najgore stari o nama tačnije o njemu, a bila je primljena, prihvaćena i poštovana od strane istog tog mog supruga kog sada pljuje. Udarila je na mene, na moju porodicu i na moje dete -opcija ignore ne postoji. Postavicu još jednom pitanje - kako ti se zove oženjeni ljubavnik, suspendovani pripadnik žandarmerije blizak onoj koju ne poznaješ, ali sa njom pretiš.

Katarina Živković o koleginici sa kojom je porede: