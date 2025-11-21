Slušaj vest

Kristina Kija Kockar poslednjih dana našla se u centru pažnje javnosti nakon što se javno posvađala sa pevačicom Katarinom Živković.

Prethodnih godina, Kija je takođe javno govorila o razlozima raskida Lune Đogani i njenog bivšeg supruga, Slobodana Radanovića.

Foto: Printscreen

Kako je istakla, godinama je ćutala o toj temi, ali smatrala je da Luna zaslužuje da čuje pravu istinu. U jednom intervjuu iz 2021. godine Kija je otkrila da je, prema njenim saznanjima, Radanović napustio Đoganijevu zbog karijere.

- Ovo prvi put otkrivam. To mi je lično rekao njegov saradnik. Kad je izlazio iz "Zadruge" da snimi pesme, on je želeo da mu jedan menadžer vodi karijeru. Popričali su o tome, i taj čovek je rekao da hoće, ali pod uslovom da više ne bude sa Lunom. U tom momentu slika o njoj u spoljnjem svetu bila je jako ružna, a negativne stvari bi njemu škodile u poslu i bile loše za imidž. On je istog momenta pristao da je ostavi. Za mnoge stvari ćutim, za ovo više neću. I Luna zaslužuje ovo da zna - kazala je Kristina za "Svet" pre dve godine.

Nakon Kristininih tvrdnji, Sloba je tada prokomentarisao navode bivše žene vidno iznerviran, i tom prilikom istakao da je on čovek koji gleda napred i ide uzbrdo.

1/6 Vidi galeriju Kija Kockar Foto: Pritnscreen

Kija: "Nikada nisam bila ljubavnica"

Podsetimo, Kija je rekla da nikada nije bila u vezi sa oženjenim pripadnikom žandarmerije kao što Katarina iznosi.

- Niko ko mi je bio prijatelj toliko godina bi trebalo da zna da ja nikome nisam bila ljubavnica. Ovo bi čak i moj bivši suprug koji mi želi sve najgore i ja njemu, mogao da uvek potvrdi. Teška srca, al on ima čast. Čovek o kojem pričaš se zove Aleksandar i dobar je drug sa Milanom, sa mojim bivšim suprugom Slobodanom, a ja sam još bolja sa njim i sa njegovom ženom (ne znam što ga u lažima razvodiš i još ga stvaljaš u suspenziju, čovek radi). Neko ko nešto zna - napiše. Šta mene pitaš preko storija? Ne znam ni kako Milan dozvoljava da tako da olako pričaš laži o njegovom drugu. Kao neko ko te zna, tvoja nemoć sad nema granicu. Čas privatni život, ne želim da se pravdam, čas Kija je ljubavnica. Ideš po portalima na Insta i komentarišeš. Ljudi ti se smeju. Oni koji su te savetovali da iskuliraš sve su ti zasta bili prijatelji. Katarina toliko znam o tebi. Znaš i sama - napisala je Kija na svom instagramu.