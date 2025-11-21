Beograđani će i ove zime u pesmama Željka Samardžića uživati čak tri dana, 14. 15. 26. decembra u prestoničkom Sava Centru. Kako je i navikao svoje fanove, za sam kraj godine u duhu novogodišnjih praznika upriličiće svoje tradicionalne koncerte. Podsetimo, Samardžić je prošle godine velikim nastupom zaokružio tri decenije od prvog koncerta u beogradskom Sava Centru. Karte za treći koncert već od danas se mogu kupiti putem sajta tickets.rs.

Vidno raspoložen pred tri koncertne večeri, Samardžić poručuje: „Drago mi je da ću imati priliku da se družim sa svojom publikom tri puta u decembru mesecu u Sava centru i da ćemo probati još jednom, po ko zna koji put da "zaustavimo januar", bar u pesmi“.

Kao i uvek, za sam kraj odlazeće godine, Samardžić će obradovati svoju vernu prestoničku publiku odabranim pop hitovima iz svog bogatog, višedecenijskog opusa. Moći će da čuju retrospektivu Željkovih najvećih hitova poput: " Grlica", "Sipajte, još jedan viski", „Bezobrazno zelene“; "Da me nije", "Dobar dan tugo", "Bože čuvaj tu zenu", "Ljubavnik”, “9000”,”Možda”,”Nisi ti za male stvari”. ..ali i pesme novijeg datuma.

Samardžić, poreklom iz Mostara, najveće uspehe ostvario je u Beogradu, gde je održao svoje prve koncerte u Sava Centru (tri dana uzastopno). Danas važi za omiljenog pevača na svim prostorima bivše Jugoslavije, kao i na Balkanu. Albumi "Sudbina" i "Sećanje na ljubav" doprineli su njegovom enormnom uspehu i svrstavanju u red najpopularniji pevača zabavne i pop-muzike na ovim prostorima.

Nosilac je brojnih muzičkih nagrada i priznanja, te je svojevremeno na festivalu "Pesma Mediterana" u Budvi osvojio nagradu s pesmom "Sipajte još jedan viski". Svojim pevačkim umećem osvaja priznanja i na festivalima "Sunčane skale", "Budva", "Zrenjanin", prestižne nagrade "Oskar popularnosti", "Zlatni Melos" i pevač godine.



Vlasnik je 15 studijskih albuma.



KARTE ZA KONCERT SU U PRODAJI NA TICEKTS.RS