Slušaj vest

Toma Zdravković, legendarni pevač i veliki boem čitavog života je isticao zahvalnost prema tragično nastradalojSilvani Armenulić, kojoj je svojevremeno poklonio pesmu „Šta će mi život“, a ona je od te numere napravila pravi hit koji je obeležio njenu karijeru.

Igra sudbine

Zdravković je bio poznat i po tome što je svojim stihovima uspevao da dočara emocije i životne drame običnog čoveka, a njegova boemska priča i danas inspiriše generacije pevača i zaljubljenika u narodnu muziku. Iako ga više nema među živima, njegov glas i pesme i dalje odjekuju u kafanama širom Balkana, potvrđujući da legende nikada ne umiru.

Kao već zvezda u usponu, naime, Silvana je jednog dana u Leskovcu na izvesnoj klupi u jednom parku upoznala mladića bez dinara u džepu, a koji je želeo da postane pevač. Iz napoznatog razloga, dopao joj se taj "tihi, promrzli mladić koji joj je ispričao da nema novca da se vrati kući, a ni gde da spava i zamolila je upravnika hotela u kom je pevala da mu da posao i smeštaj", prenosili su ranije mediji.

Toma Zdravković Foto: Printscreen Youtube - Jugoton

Bio je to Zdravković, kojem je to bila odskočna daska koja ga je lansirala u svet zvezda.

U znak zahvalnosti, zatim, Toma je Silvani dao numeru ("Šta će mi život"), a jednom prilikom ispričao je da je insipacija za istu - bio baš Silvanin život.

- Insistirala je da joj napišem pesmu. Ali, šta? Ja sam uvek bio u nekim romantičnim vezama koje su me inspirisale. Sa Silvanom je bilo teško. Pričali smo danima, bila je nesrećna. Otkrivala mi je detalje iz svog braka koji je bio labilan, naprosto je očajavala. Često mi je govorila: "Jao, ovaj život moj. Neka ide sve do đavola, kad mi ništa ne ide od ruke. Nit brak, nit ovo, nit ono..." I, jednom, dok smo se vozili busom na koncert, kažem joj: "Znaš šta, to je interesantno, da ti ja napravim pesmu baš kao što ti pričaš, onako kako se osećaš. Onda ćeš bolje pevati" – objasnio je bio svojevremeno Zdravković.

Međutim, ono što se malo zna je da je ovaj hit u stvari trebalo da otpeva Zorica Marković. Ali, kako je i pevačica sama rekla, ona nimalo ne žali, jer smatra da je "pesma otišla u prave ruke".

1/10 Vidi galeriju Silvana Armenulić Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen YouTube, Kurir Arhiva

Pesma je otišla u prave ruke

- Meni je bila prva turneja u Mostaru sa Tomom. Tada nas je bilo dvadesetak i svi su bili zvezde. Meni je čast bila velika. Nakon koncerta bismo išli u kafanu koju bi on birao, ja sam gledala u njega kao u ikonu. Bila sam mu kao dete. Upijala sam kako radi, kako živi... Dešavalo se i da potrošimo sve pare. Taj čovek se nikada više neće roditi. Sećam se, kafana negde kod Šida, gde smo pevali, tada je on komponovao pesmu "Šta će mi život bez tebe dragi..." On me je pozvao i moram reći da je ta pesma bila meni napisana, namenjena meni. Kada se završila turneja, on je dao pesmu Silvani - objašnjavala je u emisiji "Puls Srbije" Zorica jednom prilikom, dodajući zatim i koliko joj je drago što je numera baš njoj pripala.

- Nijednog momenta nisam zažalila zbog toga. Pesma je otišla u prave ruke i mnogo mi je drago što je ta pesma njoj pripala. On je gajio posebne emocije prema njoj - naglasila je bila Zorica.

Branka Sovrlić o Tomi Zdravkoviću: