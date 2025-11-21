Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva danas slavi Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatom kao Aranđelovdan

Aranđelovdan spada u jednu od največih slava, a mnoge ličnosti sa estrade ukoliko ne slave, vrlo verovatno idu kod najmilijih u goste.

Marko Trajković, sin pevača Đanija, pokazao je deo svoje slavske trpeze. 

Slavlje u domu Trajkovića

Marko Trajković
Marko Trajković pokazao slavsku trpezu Foto: Instagram

Marko Trajković na Instagram profilu objavio je fotografiju iz porodičnog doma i pokazao kako proslavlja slavu.

Na slici se može videti deo trpeze i razne đakonije koje su se našle na posluženju. Sveća, slavski kolač, salate, đakonije od povrća, ali i meso nalazilo se na slavskom stolu.

Promenio lični opis

Mlađi sin folkera Radiše Trajkovića Đanija, iznenadio je javnost kada je smršao preko 30 kilograma.

Marko je vodio godinama bitku sa kilogramima, ali uz pomoć dijete i redovnih treninga, promenio je lični opis. 

Marko Trajković Foto: ATA images, Printskrin/Instagram

Pričalo se da se razvodi

Podsetimo, nedavno se pojavila vest da se mlađi sin pevača Radiše Trajkovića Đanija razvodi.

Ovu vest je prokomentarisala i Slađa Trajković, Markova mama, dok se Đani nije oglašavao.

- Razvod? Ne znam ništa o tome. Zajedničke fotografije obrisala... Ne znam, bilo je priče da ima problema sa Instagramom - govorila je tada Slađana.

Radiša Trajković Đani

 Slađa i Đani na svadbi:

