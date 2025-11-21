Slušaj vest

Marijana Zonjić porodila se nedavno i na svet donela devojčicu.

Bivša učesnica rijalitija pre nekog vremena prekinula je svaki kontakt sa najboljom drugaricom Dalilom Dragojević, a ratne sekire zakopale su kada je Marijana objavila da je u drugom stanju, a tim povodom joj se prijateljica javila iz Amerike.

Oglasila se Dalila

Zonjićeva je nedavno otkrila da su obnovile kontakt i da je sada sve u najboljem redu, a Dalila je jedna od prvih koja je javno objavila fotografiju Marijane nakon porođaja na društvenim mrežama.

Dalila čestitala Marijani prinovu

Oca ćerkice upoznala na svirci

Marijana je otkrila nedavno kako je upoznala verenika i oca njenog deteta.

- Upoznali smo se na mojoj svirci, dopisivali smo se pre toga nekoliko meseci i sve je bilo na prijateljskoj osnovi i nikada nisam očekivala da će doći do ovoga. Bili smo prijatelji, nisam obraćala pažnju na njega, a pričali smo o svemu, prijao mi je razgovor sa njim. Htela sam da se distanciram od njega, jer nisam želela vezu. Kada je došao na svirku: "Rekao mi je: Kad dođem, zagrli me, da znam da je to to". Onda me je zvao na ručkove. Plašila sam se ulaska u vezu - rekla je Marijana.

- Desio mi se jedan problem, nisam znala kome da se obratim za pomoć i on je pristao bez ikakvih zahteva, nije ništa zauzvrat tražio. Pomagao je meni i mojoj porodici, posebno mom mlađem bratu koji je problem. On je iz sveta fudbala, nije fudbaler, pošto su me povezivali sa fudbalerima, moram da to demantujem. Deset godina je stariji od mene. Ja sam uvek volela starije muškarce, ne razumem šta da tražim sa nekim ko je mlađi od mene, o čemu da pričam sa njim. Pola njih nema ni vozačke dozvole, niko ne gleda budućnost, samo da im je sada lepo, a ja volim da je neko ostvaren, da je prošao svašta nešto u životu i da je spreman sada da se smiri i skrasi, jer sam ja u toj fazi.

