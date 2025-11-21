Slušaj vest

Opšte je poznato da Radiša Trajković Đani slavi Aranđelovdan, a da je u njegovom proodičnom domu trpeza spremna već dan ranije.

Pevač je i ove godine svim pravoslavnim vernicima čestitao slavu i objavio fotografiju iz svog porodičnog doma.

Slavski sto Radiše Trajkovića Đanija Foto: Instagram

Đani je pokazao kutak porodičnog doma gde se jasno vidi da je sve spremno za proslavu. Bogati slavski kolač i sveća, ali i elegantni escajg koji je bio posebno ukrašen našli su se na slavskoj trpezi kod Trajkovića. 

Na slici je u svom stilu napisao:

- Srećna slava familijo!

Pevač će, ako je sudeći po fotografiji, ove godine proslaviti  Aranđelovdan skromno i u krugu najuže porodice.

Đani sa Slađom obeležava važne datume Foto: Printscreen/Instagram

"Slađa i ja se nikad nismo posvađali"

Pevač je nedavno govorio o braku sa Slađom i otkrio koliko mu je važna supruga.

- Mi se nikada nismo ni posvađali. To je dugogodišnja ljubav naša od srca. Bilo je trzavica u braku oko gluposti. Slađa i ja se nikada nismo posvađali, uvek je bilo nešto oko dece, ili neka glupost. Nikad nije bilo da ja napravim problem ili ona. Pa kao ne pričamo dva, tri sata - pričao je on i dodao:

Đani sa suprugom Slađom Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Nemanja Nikolić

"Ona je glava porodice"

- Ona je glava porodice. Ona mi je i leva i desna ruka. Bog mi je poslao nju, ne bih razmišljao o drugoj. Ona se meni ne meša u posao. Gleda svoja posla, nikad me ne pita ni koliko sam zarado para, ni gde idem. Uvek me pita: "Ljubavi, da li je sve okej?". Više se čujemo kad sam vani nego kad sam u Beogradu, tamo joj se ne javim po ceo dan.

 Đani i Slađa zajedno na svadbi:

Đani i Slađa stigli na svadbu Izvor: Kurir